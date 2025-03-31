GeForce Now, Çok Yakında Onlarca Yeni Oyuna Ev Sahipliği Yapacak!

NVIDIA'nın popüler bulut oyun platformu GeForce Now için heyecan verici bir güncelleme yaklaşıyor. Şirket, kısa bir süre önce yaptığı açıklamada, bu hafta sevilen platforma eklenecek yeni oyunları açıkladı.

Aktarılanlara göre, aralarında kısa bir süre önce çıkış yapmış yapımların da yer aldığı 12 popüler oyun çok yakında GeForce Now kütüphanesine eklenecek.

GeForce Now'a Bu Hafta Eklenecek Oyunlar Belli Oldu

NVIDIA tarafından yapılan açıklamaya göre, sevilen bulut oyun platformu GeForce Now bu hafta kütüphanesinde 12 farklı yeni oyuna ev sahipliği yapacak. Bu yapımlar arasında yeni çıkan InZOI simülasyon oyunu ve RTX teknolojisiyle yenilenen Half-Life 2 demo versiyonu gibi dikkat çekici oyunlar bulunuyor. Bu hafta içerisinde platforma ekleneceği açıklanan tüm oyunlar şu şekilde:

Sunderfolk First Look Demo

Atomfall

The First Berserker: Khazan

inZOI

Beholder

Bus Simulator 21

Galacticare

Half-Life 2 RTX Demo

The Legend of Heroes: Trails through Daybreak II

One Lonely Outpost

Psychonauts

Undying

GeForce Now üyeleri, listede bulunan oyunlarla beraber birçok sevilen yapımı ek bir ücret vermeden bulut hizmeti üzerinden oynayabiliyor. Üyeliğin Premium paketinin aylık fiyatı şu anda 340 TL iken, Ultimate paketini aylık ücreti 680 TL.

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