YouTube, AV2 Videolarını Web'de En Erken 2027 Başında Sunacak

Video sıkıştırma standartları geliştiren Alliance for Open Media (AOMedia), AV2 için ilk yaygınlaşma adımlarını 22 Ekim 2026'da duyurdu. Birliğin bültenine göre YouTube, AV2 videoları web sürümünde en erken 2027 başında sunacak. AOMedia yeni standardın aynı kalitedeki videoyu daha az veriyle açtığını söylüyor; Netflix ve Prime Video için bir tarih yok.

AV2 Nedir, AV1'den Farkı Ne?

İnternetten izlenen her video, telefona ya da bilgisayara ulaşmadan önce codec (kodek) adı verilen bir yöntemle sıkıştırılıyor ve cihazda yeniden görüntüye çevriliyor. AOMedia'nın AV1'in yerine geliştirdiği AV2, kullanımı için telif ücreti alınmayan yeni nesil bir codec. Amazon, Apple, Google, Intel, Netflix, Samsung ve Tencent'in de aralarında bulunduğu 50'den fazla üyeye sahip birlik, standardın teknik belgesini Haziran 2026'da yayımladı.

Birlik Eylül 2025'te AV2'nin 2025 sonunda çıkacağını duyurmuştu; belge bu takvimin yaklaşık 6 ay gerisinde kaldı. AOMedia'ya göre AV2, AV1'den yaklaşık yüzde 30 daha verimli sıkıştırma sağlıyor. Bu oran, aynı kalitedeki videonun daha az veriyle ya da aynı veri miktarıyla daha net izlenebilmesi anlamına geliyor. Rakam birliğin kendi beyanına dayanıyor ve bültende bağımsız bir karşılaştırma bulunmuyor.

AV2'yi AV1'den ayıran bir başka yön, tek video akışında birden fazla görüntüyü taşıyabilmesi. Birlik bu yeteneği 3D (stereoskopik) video, birden fazla kamera açısıyla izlenen yayınlar ve birleştirilmiş görüntüler için öne çıkarıyor. Standart; görüntülü görüşmeler, sanal gerçeklik gibi sürükleyici uygulamalar, akıcı kare hızları ve yüksek dinamik aralık (HDR) için de iyileştirmeler getiriyor.

YouTube, Chrome, Netflix ve Prime Video'ya Ne Zaman Gelecek?

Bültendeki en net takvimi YouTube Mühendislik Direktörü Des Keane verdi. Keane'in verdiği takvimle YouTube, AV2 videoları en erken 2027 başında ve yalnızca web sürümünde sunmaya başlayacak. Şirket mobil ve televizyon uygulamaları için bir tarih vermedi. Bültendeki veriye göre 19 Mart 2026 itibarıyla izlenme süresine göre YouTube kataloğunun yüzde 90'ından fazlası bir önceki standart olan AV1 ile sunuluyor.

Chrome'un Mühendislik Başkan Yardımcısı Jim Bankoski, Google Chrome'da AV2 oynatmanın gösterilmesini web'de daha iyi videoya giden erken bir adım olarak tanımladı. Bu gösterim, herkesin kullandığı Chrome sürümünün AV2 videoları oynatabildiği anlamına gelmiyor. Desteğin kararlı Chrome sürümüne ne zaman ekleneceği de belli değil.

Netflix ve Prime Video tarafında kesin bir adım yok. Bankoski'nin aynı açıklamasında YouTube, Netflix ve Prime Video, formatı inceleyen ve teknolojiye güçlü destek veren ortaklar olarak geçiyor. Netflix ve Amazon, 2 platformun AV2'ye ne zaman geçeceğine dair bir tarih vermedi.

Facebook ve Instagram videolarında en çok AV1'i kullanan Meta, AV2'de de aynı yolu izleyecek ama bir takvim vermedi. Intel de videoyu AV2 biçiminde sıkıştıran ve SVT-AV1 adlı mevcut yazılımının üzerine kurduğu açık kaynaklı SVT-AV2 kodlayıcısı (Scalable Video Technology) üzerinde çalışıyor.

Telefonda, Televizyonda ve Bilgisayarda Ne Değişecek?

AOMedia'nın beyanı gerçek kullanımda da karşılık bulursa AV2 en somut etkisini veri tüketiminde gösterecek. Aynı kalitedeki videoyu daha az veriyle açan bir standart, mobil internetle ya da kotalı bir bağlantıyla video izleyen kullanıcıların işine yarayabilir. Bağlantı hızı değişmeden daha net bir görüntü almak da mümkün olabilir.

İlk değişikliği, YouTube'u bilgisayarda tarayıcıdan izleyen kullanıcılar görecek. Keane'in verdiği takvim yalnızca web sürümünü kapsadığı için telefondaki ve televizyondaki YouTube uygulamalarında 2027 başına bağlanmış bir değişiklik yok. Alman teknoloji sitesi Prad'a göre YouTube başlangıçta AV2 videoları işlemcinin özel video birimiyle değil, yazılımla çözdürecek ve piyasada AV2'yi bu tür bir birimle çözen bir televizyon bulunmuyor.

Hangi işlemcinin, telefonun, ekran kartının ya da televizyonun AV2'yi donanımla çözeceği açıklanmadı. YouTube'un en erken 2027 başı takviminde bölge ayrımı ve Türkiye'ye özel bir bilgi yok. AV2 ayrı bir ürün ya da ücretli bir özellik olmadığı için kullanıcının yapması gereken bir ayar ya da indirme de yok.

YouTube, Netflix ve Prime Video, Türkiye'deki abonelik fiyatlarında AV2'ye bağlı bir değişiklik açıklamadı. Ağustos 2026'da Türkiye'de dizi ve film satın alma seçeneğini açan Prime Video'nun da bir AV2 takvimi yok.

Editörün Yorumu

AV1 2018'de yayımlandı; YouTube kataloğunun yüzde 90'ından fazlasını kapsayan veri ise Mart 2026 tarihli. AV2 de benzer bir sürede yayılırsa ilk adım güçlü bilgisayarlarda hissedilecek, çünkü yazılımla çözme telefonda pil ve performans sorunu çıkarabilir. Chrome'daki gösterim ise AV2'de sürecin daha hızlı ilerleyebileceğini düşündürüyor. Yine de AV2'yi yeni telefon ya da televizyon için satın alma gerekçesi yapmamak, donanım desteği açıklanana kadar bence daha doğru.