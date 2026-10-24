Windows 11'in Düzenlenebilir Sağ Tık Menüsü Son Teste Girdi

Microsoft'un sadeleştirip özelleştirilebilir hale getirdiği Windows 11 sağ tık menüsü, 16 Ekim 2026'da Release Preview kanalına geçti. Windows Insider test programının herkese açılmadan önceki son aşaması olan bu kanalda özellik, KB5127936 güncellemesiyle kademeli olarak geliyor. Şirket herkese açılış tarihini paylaşmadı.

Sağ Tık Menüsünde Neler Değişiyor?

Microsoft Ağustos 2026'da Windows Insider blogunda yayımladığı yazıda Windows 11'le gelen menünün zamanla kalabalık ve ağır hale geldiğini kabul etmişti. Şirketin İngilizce ifadesi "cluttered and sluggish" oldu. Microsoft'a göre her uygulamanın menüye eklediği seçenek, menü her açıldığında ek iş yapılmasına yol açıyordu. Daha sade varsayılan düzen ve arka plandaki iyileştirmeler, menünün sağ tıklar tıklamaz açılmasını sağlıyor.

Sağ tık menüsü Dosya Gezgini'nin bir parçası ve Microsoft Nisan 2026'da Dosya Gezgini'ni hızlandıran ve karanlık moddaki beyaz ekran sorununu çözen Insider güncellemesini yayımlamıştı. Yeni menünün en altında, İngilizce arayüzde Customize menu adını taşıyan bir giriş bulunuyor. Bu giriş, menünün Ayarlar'daki sayfasını açıyor. Microsoft girişin ve yeni Ayarlar sayfasının Türkçe adlarını açıklamadı.

Menüden Hangi Komutlar Kaldırılabilecek?

Microsoft'un KB5127936 sürüm notunda yeni sayfada yapılabilen 5 değişiklik sıralanıyor. Kullanıcılar İngilizce arayüzde Send to ve Create shortcut olarak geçen gönderme ve kısayol oluşturma gibi yerleşik komutları açıp kapatabiliyor. Print gibi yazdırma komutları da menüye eklenebiliyor; Microsoft'a göre bu komutlardan bazıları Windows 11'in sağ tık menüsünde daha önce hiç bulunmuyordu.

Uygulamaların eklediği seçeneklerin ana menüde mi alt menüde mi görüneceğini seçmek ya da bu alt menüyü tümüyle gizlemek de mümkün. Kesme, kopyalama, yapıştırma, yeniden adlandırma, silme ve paylaşma komutları üstteki simge satırı yerine Windows 10'daki gibi yazılı liste olarak gösterilebiliyor. Dosya özelliklerini açan komut da menünün en altına taşınabiliyor.

Microsoft'un paylaştığı ekran görüntüsünde sayfa, Ayarlar'ın Personalization (Kişiselleştirme) bölümünde Context menu adıyla görünüyor. Görüntüde dosya yolunu kopyalama, görüntü döndürme ve bulut depolama komutlarını ayrı bölümde tutma anahtarları da var. Varsayılan düzeni kullanmak için bir ayar yapmak gerekmiyor. Eski menüdeki "Daha fazla seçenek göster" listesine ulaşmak isteyenler, masaüstünde Shift tuşuna basılı tutup sağ tıklayabiliyor.

Yeni Menü Herkese Ne Zaman Gelecek?

Microsoft yeni menüyü ilk olarak ağustosta Experimental kanalındaki 26340.9212 numaralı derlemeyle test etmeye başlamıştı. Release Preview'daki KB5127936 güncellemesi ise 25H2 için 26200.9807, 26H2 için 26300.9807 numaralı derlemeleri getiriyor. Microsoft özelliği sürüm notunun kademeli dağıtım bölümüne koydu ve tarih vermedi; şirkete göre özellik cihazlara zamanla ulaşacak.

Pureinfotech'e göre Release Preview'daki değişiklikler önce isteğe bağlı bir önizleme olarak, ardından bir sonraki ayın güvenlik güncellemesiyle herkese geliyor. Site bu takvime dayanarak dağıtımın 10 Kasım 2026'daki aylık güvenlik güncellemesiyle başlamasını bekliyor; Microsoft bu tarihi doğrulamadı. Kademeli dağıtım nedeniyle menü her bilgisayarda aynı gün görünmeyebilir. Microsoft Türkiye'deki Windows 11 kullanıcıları için de ayrı bir tarih paylaşmadı.

Microsoft Ekim 2026'da Windows 11'in yüzde 20'ye kadar hızlandığını ve 8 GB RAM'li bilgisayarlarda daha az bellek kullanacağını da açıklamıştı. Şirket nisanda Başlat menüsünü de baştan yazacağını duyurmuştu. Sağ tık menüsündeki değişiklik, arayüzün en sık kullanılan parçalarına dokunan bu çalışmaların bir yenisi.

Yeni Menüyü Erkenden Denemek İçin Ne Yapmalı?

Yeni menüyü bekleyemeyenler, Windows Insider Programı'na Microsoft hesabıyla kaydolup Release Preview kanalını seçebiliyor. Microsoft'un Türkçe destek sayfasına göre önce Başlangıç düğmesinden Ayarlar > Windows Update > Windows Insider Programı yoluna girip Başlarken'i seçmek gerekiyor. Ardından Bir hesap bağla seçeneğiyle kayıtta kullanılan hesabı seçip derlemeleri almak istediğiniz Insider kanalını belirliyor ve Devam'a basıyorsunuz.

Release Preview, Microsoft'un 10 Nisan 2026'da Insider programında yaptığı değişiklikten bu yana kanal listesinde doğrudan görünmüyor ve İngilizce arayüzde Advanced options olarak geçen gelişmiş seçeneklerden açılıyor. Bölümün Türkçe arayüzdeki adı destek sayfasında geçmiyor. Sözleşmeleri inceleyip Devam'a bastıktan sonra Şimdi yeniden başlat seçeneği kaydı tamamlıyor. Özellik kademeli dağıtıldığı için KB5127936'yı kuran her bilgisayarda yeni menü hemen açılmayabilir.

Microsoft'un Türkçe destek sayfası, Insider derlemelerinin herkese açık sürümlerden daha az kararlı olduğunu belirtiyor. Her gün kullanılan bir bilgisayarı programa katmadan önce dosyaları yedeklemek bu nedenle iyi bir önlem olur. Programdan çıkmak isteyenler aynı sayfadaki Önizleme derlemelerini almayı durdur seçeneğini kullanabiliyor.

Editörün Yorumu

Microsoft, 19 Temmuz 2021'de Windows 11'in menüsünü tanıttığı geliştirici blogu yazısında Windows 10'unkinin Windows XP'den bu yana 20 yıl boyunca denetimsiz büyüdüğünü yazmıştı. 5 yıl sonra kendi menüsü için de benzer bir itirafta bulundu. Bence bu kez düzeni kullanıcıya bırakmak doğru bir tercih, çünkü herkesin sağ tıkta aradığı komut farklı. Yine de uygulamalar menüyü kısa sürede yeniden doldurabilir; yeni sayfayı açınca ilk iş uygulama seçeneklerini alt menüye toplamanızı öneririm.