Genshin Impact 7.2'nin Çıkış Tarihi Belli Oldu: 4 Kasım 2026

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HoYoverse, Genshin Impact 7.2 sürümünün ayrıntılarını 23 Ekim 2026'da yaptığı özel yayında paylaştı. Türkçe adı "Yıkımın Eşiğinde" olan güncelleme 4 Kasım 2026'da gelecek ve Teyvat'ın 7 ulusunu Snezhnaya'da bir araya getirecek. Yayında dağıtılan 3 kod da oyunculara toplam 300 Primogem kazandırıyor.

Genshin Impact 7.2 Ne Zaman Çıkacak?

Resmi etkinlik takvimi ve miHoYo'nun basın bülteni, 7.2 sürümünün çıkışını 4 Kasım 2026 Çarşamba olarak gösteriyor. Güncelleme aynı gün PC'de resmi istemciye ve Epic Games Store'a, PS5, Xbox Series X|S, iOS ve Android'e gelecek. HoYoverse bakımın başlayıp biteceği saati açıklamadı. Takvimdeki ana etkinliğin 16 Aralık 2026'da bitmesi, sürümün bu tarihe kadar süreceğini düşündürüyor. Şirket 7.3'ün çıkış tarihini de paylaşmadı.

Ücretsiz oynanan Genshin Impact, Türkçe metin ve arayüz desteği sunuyor. Oyuna 3.3 sürümüyle gelen Türkçe yamanın nasıl olduğunu ayrı bir yazıda incelemiştik. Android'de oynamak isteyenler Genshin Impact APK dosyasını Tamindir'den indirebilir, bilgisayarda oynayacaklar da oyunun sistem gereksinimlerine göz atabilir.

7.2 Sürümünde Hangi Karakterler Geliyor?

Sürümün yeni 5 yıldızlı karakteri Mitya, Electro elementini ve Catalyst silahını kullanıyor. Takımın Superconduct tepkilerini Stellar-Conduct'a dönüştüren Mitya, Elemental Skill'i basılı tutulduğunda güçlendirilmiş şarj saldırıları yapabiliyor. Bu yapısı, Mitya'nın hem sahada hem saha dışında oynanabilmesini sağlıyor.

Armory Palace'ta binbaşı olan 4 yıldızlı Valeriy de Electro kullanıyor, takıma kalkan veriyor ve Electro hasarını artırıyor. miHoYo'nun bültenine göre Valeriy, tek elli kılıç (Sword) kullanıyor.

HoYoverse ilk fazda Mitya'nın "Myriad Patterns Unfold" adlı etkinlik dileğini Valeriy ve Furina'nın tekrarıyla birlikte açacak. İkinci fazda Zibai ile Linnea yeniden çıkacak ve Natlan karakterlerinden oluşan yeni bir Chronicled Wish gelecek. Siliconera'ya göre bu dilekte Chasca, Kinich, Mualani, Varesa ve Xilonen imza silahlarıyla birlikte bulunacak. HoYoverse ikinci fazın başlangıç tarihini açıklamadı.

Yeni Bölgede ve Hikâyede Neler Var?

Ana hikâyeyi taşıyan yeni Archon görevinde Teyvat'ın 7 ulusu, Tsaritsa'nın çağrısıyla Snezhnaya'da toplanıyor ve Archon'larla Neuvillette de görevde yer alıyor. Snezhnaya'nın doğusunda açılan bölge, Kresnik Kristall ile kaplı yeraltı şehri Novokitezhgrad'ı, dev bir kanada benzeyen Wingspan Peak'i ve Snezhnaya'nın ilk kenti Old Kitezhgrad'ı kapsıyor. Okyanus derinliklerinden gelen dev bir yaratık da bültende anılan yenilikler arasında.

miHoYo'nun bültenine göre sürüm Prime Ice Constructs adlı buz yapılarını ve 2 elementel pompalı tüfeği de oyuna ekliyor. Archon görevini süresi içinde bitiren oyuncular 560 Primogem ile Mitya'nın yükseltme malzemelerini alacak. Secret Tsarist Assignments görevleri de Snezhnaya temalı bir rüzgâr planörü kazandıracak.

Ana etkinlik The Grand Defense: Defy the Unjust Judgment, 4 Kasım-16 Aralık 2026 arasında sürecek ve 920 Primogem verecek; ödüller arasında oyuncunun seçeceği 1 adet 4 yıldızlı karakter de bulunuyor. Stygian Onslaught 450 Primogem kazandıracak. Natlan'daki madencilik etkinliği Stress Block Smashing Project ile Snezhnaya'da film çekimine dayanan Frames of Fierce Splendor 420'şer Primogem dağıtacak. Takvimde ayrıca The Long Night için 120, Trial of the Usurper için 40 Primogem var.

Genshin Impact 7.2 Kodları Nasıl Kullanılır?

Özel yayında paylaşılan 3 kodun her biri, oyunun dilek açmakta kullanılan para birimi Primogem'den 100 adet veriyor. Kodların yanında gelen ödüller şöyle:

HourofRuin: 100 Primogem ve 10 Mystic Enhancement Ore

ExpertMitya: 100 Primogem ve 5 Hero's Wit

PhotoTime: 100 Primogem ve 50.000 Mora

Kodları kullanabilmek için Macera Rütbesi'nin (Adventure Rank) en az 10 olması gerekiyor. Kodlar oyun içinde Ayarlar > Hesap menüsündeki "Redeem Now" seçeneğinden ya da resmi kod sayfasından giriliyor, ödüller oyun içi postaya düşüyor. HoYoverse, X hesabındaki yayın özetinde son kullanım anını 26 Ekim 2026 saat 12.00 (UTC+8), yani Türkiye saatiyle 07.00 olarak verdi. Önceki dağıtımları Genshin Impact redeem kodları yazımızda derlemiştik.

Editörün Yorumu

Resmi takvimdeki 6 etkinliğin 2.370, Archon görevinin 560 ve kodların 300 Primogem'i toplandığında 7.2 için tek seferlik kaynaklardan 3.230 Primogem çıkıyor; günlük görevler, Spiral Abyss ve Imaginarium Theater ödülleri bu hesaba dahil değil. Bence bu birikim, Mitya ile Natlan'ın Chronicled Wish'i arasında kalan oyuncular için belirleyici olacak. Natlan karakterlerini bekleyenlerin Primogem'lerini ilk fazda harcamaması gerektiğini düşünüyorum. Öte yandan kadroyu doğrulayan resmi bir liste yok; beklenen isimler gelmezse Mitya'yı kaçırmış olmak da mümkün.