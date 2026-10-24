Microsoft, Kapanma Riskindeki Arkane Lyon'un Blade'i İçin Ortak Arıyor

Microsoft, Dishonored ve Deathloop'u geliştiren Arkane Lyon stüdyosunun yapımını sürdürdüğü Marvel's Blade için oyunu satışa çıkaracak bir ortak arıyor. Fransız gazetesi Le Monde'un 23 Ekim 2026'da yayımladığı habere göre stüdyoda 217 kişinin işi risk altında. Microsoft'un açıklamasında oyunun iptal edildiğine dair bir ifade yok.

Microsoft Arkane Lyon İçin Ne Söyledi?

Microsoft ayrı bir basın bülteni yayımlamadı, kısa açıklamasını Le Monde'a gönderdi. Şirket Fransa'da sürdürülen danışma süreci kapsamında Arkane için farklı seçenekleri incelemeye devam ettiğini ve çalışan temsilcileriyle çalışanları bilgilendirdiğini söyledi. Açıklamaya göre Microsoft'un aradığı ortak, geliştirmenin bir sonraki aşamasını destekleyecek ve oyunun ticari olarak satışa çıkmasını sağlayacak. Şirket bu süreç için bir takvim vermedi.

Le Monde'a göre Arkane Lyon çalışanları kapatma planını 16 Temmuz 2026'da öğrendi. Plan, Xbox CEO'su Asha Sharma'nın Temmuz 2026'da duyurduğu yeniden yapılanmanın parçası. Sharma bu duyuruda 2027 mali yılı boyunca yaklaşık 3.200 kişilik bir kesinti yapacaklarını ve Compulsion Games, Double Fine, Ninja Theory, Undead Labs ve Arkane ile yolları ayıracaklarını söylemişti. Arkane 2021'de ZeniMax Media'nın satın alınmasıyla Microsoft'a geçmişti.

13 Kasım Alıcı Bulmak İçin Son Gün mü?

Hayır. Le Monde'a göre 13 Kasım 2026, stüdyonun çalışan temsilcilerinden oluşan Sosyal ve Ekonomik Komite (CSE) ile yürütülen danışmanın bitiş tarihi. Video Games Chronicle ve Kotaku bu günü alıcı bulmak için son gün diye verdi. Stüdyodaki tek temsilci sendika Printemps Écologique ise Rock Paper Shotgun'a alıcı bulma süresinin daha uzun olduğunu ve tarihin müzakereyle değişebileceğini söyledi. Le Monde'un gördüğü belgede olası kapanış 2026 sonu ile 2027'nin ilk çeyreği arasına planlanmış.

Alıcı arayışının dayanağı, Fransa'nın 2014 tarihli Florange Yasası. Yasa en az 1.000 çalışanı olan şirketleri toplu işten çıkarma içeren bir kapatmadan önce en az 3 ay alıcı aramakla yükümlü tutuyor. Xbox'ın içerik direktörü (Chief Content Officer) Matt Booty de Eylül 2026'da çalışanlara gönderip Xbox Wire'da yayımladığı mesajda Arkane ile danışmanın yıl sonuna kadar sürmesini beklediklerini yazmıştı.

Marvel's Blade İptal mi Edildi?

Microsoft iptalden söz etmiyor, oyunu satışa çıkaracak bir ortak aradığını söylüyor. Arkane, Marvel's Blade'i Aralık 2023'teki The Game Awards'ta ilk fragmanıyla tanıtmıştı. Oyunun platformları, çıkış tarihi, fiyatı ve Türkçe dil desteği hakkında o günden beri bir bilgi yok.

Le Monde'a konuşan sendika temsilcisine göre oyun sonuna yaklaşıyor ve çıkmazsa büyük bir israf olacak. Bu değerlendirme Microsoft'a ya da Arkane'a değil, sendikaya ait. Arkane'ın geliştirmenin hangi aşamada olduğuna dair kamuya açık bir sözü yok.

The Verge, Haziran 2026 sonunda Microsoft'un Blade'i iptal etmeyi düşündüğünü, oyunun şirket içindeki çıkış hedefinin 2026 sonundan 2027 sonuna kaydığını ve bütçenin aşıldığını yazmıştı. Bu bilgi resmi bir açıklamaya değil, The Verge'ün kaynaklarına dayanıyordu. O dönem iptal iddialarının ardından Arkane cephesinden bir yanıt gelmişti.

Arkane Lyon'u Kurtaracak Bir Yol Var mı?

Printemps Écologique ile Fransa'daki oyun çalışanlarının sendikası STJV, Microsoft'un kararını tutarsız, tavrını saygısız buluyor ve süre uzatımı istiyor. Sendika birden fazla devralma seçeneğinin masada olduğunu, buna karşın işten çıkarma planı müzakerelerinin kötü gittiğini söylüyor.

Bloomberg muhabiri Jason Schreier, Le Monde'un haberinin yayımlandığı gün Bluesky'da stüdyoyu kurtaracak birden fazla yolun araştırıldığını ve bu noktada Arkane Lyon kapanırsa şaşıracağını yazdı. Müzakerelerde her şeyin olabileceğini ekleyen Schreier, stüdyonun Xbox bünyesinde kaldığı bir senaryonun olmadığını da söyledi. Arkane'ın kurucusu Raphaël Colantonio da Temmuz 2026'da X'te şaka yollu stüdyonun fiyatını sormuştu, ciddi bir teklif olduğuna dair bir bilgi yok.

Temmuzda yolları ayrılan diğer stüdyolardan Double Fine ve Compulsion Games kendi markaları ve eski oyunlarıyla bağımsızlaştı, Undead Labs da yeni bir yayıncıyla anlaştı. Ninja Theory 2 kurtarma girişimi sonuçsuz kalınca işten çıkarmalara başladı. Microsoft Arkane'ın Redfall'u geliştiren Austin stüdyosunu da Mayıs 2024'te kapatmış, 96 kişi işini kaybetmişti.

Lyon stüdyosunun Dishonored 2 ve Deathloop gibi oyunları Steam Türkiye'de dolar fiyatıyla satılıyor. Dishonored 2 ile Dishonored: Death of the Outsider 17,99 dolardan, Deathloop ise 35,99 dolardan satışta. Merkez Bankası'nın 23 Ekim 2026 tarihli dolar kuruyla bu fiyatlar sırasıyla yaklaşık 893 TL'ye ve 1.787 TL'ye denk geliyor.

Xbox'ın üst yönetiminde de bir değişiklik oldu. The Verge'ün gördüğü iç yazışmaya göre Xbox'ın operasyon direktörü (Chief Operating Officer, COO) Helen Chiang, ABD saatiyle 23 Ekim 2026'da Microsoft'tan ayrıldı. Chiang bu göreve aynı yeniden yapılanmayla, Sharma'nın ilk kez kurulduğunu söylediği ve uçtan uca kâr-zarar sorumluluğu taşıyan rolle gelmişti; yaklaşık 3,5 ay görevde kaldı. Microsoft ayrılığın nedenine dair bir bilgi vermedi.

Editörün Yorumu

Bir yayıncı için sonuna yaklaştığı söylenen bir Marvel oyununu devralmak, yeni bir projeye sıfırdan para yatırmaktan daha kolay bir karar olabilir. Bu yüzden Microsoft'un iptal yerine ortak araması bence Blade'in çıkma ihtimalini canlı tutuyor. Double Fine ve Compulsion kendi markalarıyla ayrıldı, Blade ise Marvel lisansıyla geliştirilen bir oyun; bu fark Lyon'un pazarlığını o stüdyolarınkinden daha karmaşık hale getirebilir. Yine de oyunun bitmeye yakın olduğunu söyleyen tek taraf sendika, haziranda yazılan bütçe aşımı da yeni ortağın hesabına girecek.