Google Arama'ya Gmail'i Bağladıysanız Reklamlar Değişebilir

Google, 16 Ekim 2026'da yürürlüğe giren Google gizlilik politikası güncellemesiyle Gmail, Drive ve Google Fotoğraflar içeriğine dayalı reklam yasağına bir istisna ekledi. Varsayılan olarak kapalı gelen bağlantıyı açıp bu uygulamaları Kişisel Zeka ile Arama'ya bağlayanlar, bağlı içerikten türetilen bilgilere göre reklam görebilir. Değişiklik Türkiye'yi de kapsıyor.

Gizlilik Politikasındaki Hangi Cümle Değişti?

Google'ın sürüm karşılaştırma sayfasındaki 1 Ekim 2026 tarihli önceki metin, Drive, Gmail ve Fotoğraflar içeriğine dayalı kişiselleştirilmiş reklamı istisnasız dışarıda tutuyordu. Yeni sürüm aynı cümleye bir koşul ekledi. Resmi Türkçe metindeki yeni cümle şöyle: "Kişiselleştirilmiş reklamları destekleyen diğer Google hizmetlerinde bu verilerin kullanılmasını tercih etmediğiniz sürece Drive, Gmail veya Google Fotoğraflar'daki içeriklerinize dayanarak size kişiselleştirilmiş reklamlar göstermeyiz."

Politikaya eklenen yeni bir paragraf, kullanıcının Arama ve Gemini Uygulamaları gibi hizmetlere Gmail, Drive ve Google Fotoğraflar verisine erişim izni verebileceğini anlatıyor. Paragraftaki örnekte Arama, erişim izni aldığı verilerin bir kısmını reklamlar dahil içerikleri kişiselleştirmek için işleyebiliyor. Google değişikliği ayrı bir duyuruyla değil, politika metnine ekleyerek yaptı; 2 sürüm arasındaki fark şirketin politika arşivinde herkese açık.

Şirket Haziran 2017'de ücretsiz Gmail hesaplarındaki e-postaları reklam kişiselleştirmesi için taramayı bırakacağını duyurmuştu. Google sözcüsü Allie Bodack da Temmuz 2026'da Fast Company'ye, Kişisel Zeka verisinin normal aramalarda reklam hedeflemede o tarih itibarıyla kullanılmadığını söylemişti.

Google Gmail'inizi Okuyup Reklam mı Gösterecek?

Google Arama Yardım sayfası, reklamların doğrudan Gmail gelen kutusuna ya da Google Fotoğraflar arşivine dayanmayacağını yazıyor. Kullanıcı içerik uygulamalarını bağladığında Arama, bu kaynaklardan özet, alıntı ve çıkarımlar üretip deneyimi kişiselleştiriyor; Google aynı bilgileri reklam göstermek için de kullanabiliyor. Bağlantıdan Google Arama, AI Modu, Discover, Haritalar, Alışveriş, Uçuşlar, Oteller, Çeviri ve Haberler yararlanıyor.

Google'ın Ars Technica'ya gönderdiği açıklamaya göre uygulama bağlamak tamamen kullanıcının tercihine bağlı ve reklamlar sorgu, yanıtın bağlamı ve ilgi alanları üzerinden şekillenmeyi sürdürecek. Yardım sayfasındaki bilgiye göre reklamverenler Gmail gelen kutusuna ya da Fotoğraflar arşivine erişemiyor. Google ırk, din, cinsel yönelim ve sağlık gibi hassas bilgilere dayalı kişiselleştirilmiş reklam da göstermiyor. Ars Technica, Google sözcüsünün değişikliğin reklam ortaklarıyla veri paylaşımını değiştirmediğini söylediğini de aktardı.

Politika metni Gemini Uygulamaları'nı da adıyla anarken reklam örneğini Arama üzerinden veriyor. Ars Technica ise Gemini uygulamasında reklam bulunmadığını, reklam etkisinin Arama ve AI Modu tarafında oluşabileceğini yazdı; Google bu ayrımı politika metninde açıkça belirtmedi.

Değişiklik Türkiye'deki Kullanıcıları Kapsıyor mu?

Türkçe gizlilik politikası aynı cümleyi içeriyor ve aynı tarihten beri geçerli. Google, Gemini'deki Kişisel Zeka'yı Türkiye'de 15 Nisan 2026'da AI Plus, Pro ve Ultra abonelerine açtı, ücretsiz kullanıcılara da sonraki haftalarda açacağını duyurdu. Arama Yardım sayfası içerik uygulaması bağlamanın kullanılabildiği ülkeler arasında Türkiye'yi, diller arasında Türkçeyi sayıyor ve özelliği 18 yaşını dolduranlara sunuyor. Google, Fotoğraflar bağlantısının bazı bölgelerde kullanılamadığını yazıyor fakat Türkiye'nin bu bölgeler arasında olup olmadığını belirtmiyor.

Avrupa Ekonomik Alanı (AEA), İsviçre ve Birleşik Krallık'taki kullanıcılar bu özelliği kullanamıyor. Gemini Yardım sayfası Kişisel Zeka'nın bu bölgelerde ve Nijerya'da kullanılamadığını yazıyor; Arama Yardım sayfasının ülke listesinde de AB ülkeleri, İsviçre ve Birleşik Krallık bulunmuyor. Kişisel Verileri Koruma Kurumu'nun (KVKK) ve Google Türkiye'nin bu değişikliğe ilişkin bir değerlendirmesi açıklanmadı.

Kişisel Zeka Bağlantısı Nasıl Kapatılır?

Reklamla ilişkili ayar Google Hesabı'ndaki Arama tarafında bulunuyor. Google'ın Türkçe yardım sayfalarındaki menü adlarıyla bilgisayardan izlemeniz gereken adımlar şöyle:

Google Hesabı'nı açıp "Veriler ve gizlilik" sekmesinden "Arama Hizmetleri Kişiselleştirme" bölümüne gidin. "Ek Kişisel Zeka" başlığının altındaki "Bağlı İçerik Uygulamaları"nı açın. Google Workspace ve Google Fotoğraflar bağlantısını kaldırın. Arama'daki Kişisel Zeka'yı tümüyle kapatmak isterseniz aynı sayfadaki "Kişiselleştirilmiş Öneriler" seçeneğini de kapatın.

Ars Technica en kolay yol olarak Gemini ayarlarındaki bağlı uygulamaları kapatmayı önerse de Google'ın yardım sayfalarına göre reklamla ilişkili olan ayar, Arama tarafındaki "Bağlı İçerik Uygulamaları" oluyor. Gemini mobil uygulamasında Menü, profil resmi, "Kişisel Zeka" ve "Bağlı Uygulamalar" yolundan ulaşılan liste ayrı bir ayar; Gemini'nin Gmail ve Fotoğraflar'a erişmesini istemeyenler bu listedeki bağlantıları da kaldırmalı.

Gmail'de Ayarlar, "Tüm ayarları göster", "Genel" ve "Google Workspace akıllı özellikleri" yolunu izleyip "Diğer Google ürünlerindeki akıllı özellikler"i kapattığınızda Gemini Workspace'e bağlanamıyor. Bağlantıyı kesmek Arama hizmetleri geçmişindeki eski veriyi silmediği için bu geçmişi Google hesabındaki verileri silme adımlarıyla ayrıca temizlemeniz gerekiyor.

Editörün Yorumu

Politikadaki koşul kâğıt üzerinde tümüyle kullanıcıya bırakılmış bir tercih, fakat Gemini'nin Kişisel Zeka'yı açılır pencerelerle önerdiğini hesaba katınca birçok kişinin bu izni reklam boyutunu bilmeden verdiğini düşünüyorum. Metnin Gemini Uygulamaları'nı da adıyla anması, Gemini'ye reklam gelirse aynı kapının orada da açılabileceğini gösteriyor. Avrupa'daki kullanıcıların bu seçimle hiç karşılaşmaması da Türkiye'deki kullanıcıların ayarlarını daha sık kontrol etmesi için yeterli bir neden.