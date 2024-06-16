Gelir İdaresi Başkanlığı'ndan Yurt Dışı Çıkış Harcı için ''Zam'' Açıklaması!

Son günlerde Türkiye gündemini meşgul eden gelişmelerden birisi de yurt dışı çıkış harcına geleceği söylenen zam. Türk vatandaşlarından ülke dışına çıkışlarda alınan bu harcın tutarı günümüzde 150 TL olsa da önümüzdeki dönemlerde 1000 ila 1750 TL seviyelerine çıkacağı iddia ediliyor. Son olarak Gelir İdaresi Başkanlığı yaklaşan zam öncesi vatandaşlara uyarı niteliğinde bir açıklama yaptı.

Yurt Dışı Çıkış Harcına Gelecek Zam Öncesi Uyarı Niteliğinde Açıklama

Yurt dışı çıkış harcına geleceği söylenen zam öncesi bazı vatandaşların harç pullarını mevcut tutar 150 TL'den satın alarak gelecekte kullanmak için stok yaptığı haberleri dolaşmaya başladı. Gelir İdaresi Başkanlığı ise bu gibi gelişmelerin ardından bu gibi yollara başvuranlara yönelik önemli bir açıklama yaptı.

Yurt dışına çıkış harcının yeniden belirlenmesine ilişkin çalışmaların olduğu basına yansıyan haberlerde yer almaktadır. Diğer vergi kanunlarında olduğu gibi yurt dışına çıkış harçları da etkililik ve verimlilik yönüyle sürekli değerlendirmeye tabi tutulmaktadır. Bilindiği üzere bu harç, yurt dışına çıkış yapan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarından, çıkış başına maktu olarak alınmaktadır. Yurt dışına çıkış harcının, yurt dışına çıkış tarihinde yürürlükte bulunan tutarlar üzerinden ödenmesi gerekir. Dolayısıyla çıkan haberler nedeniyle bugünden harç pulu satın almak veya diğer yollarla harcı ödemek, çıkış tarihinde geçerli tutarın ödenmeyeceği anlamına gelmez. Vatandaşlarımızın bu tür spekülatif haberler nedeniyle mağdur olmaması için Başkanlığımız açıklamalarını takip etmesi önem arz etmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Bakanlığın açıklamasının ana odak noktası mevcut fiyattan satın alınan ve stok yapılan harç pullarının zam gelmesinin ardından geçerliliğini kaybedeceği yönünde. Kısacası vatandaşların yurt dışına çıkış yapacakları tarihte yürürlükte olan çıkış harcı tutarını ödemesi gerekiyor.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce yurt dışı çıkış harcı zamlanacak mı? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.