İstanbul'dan Başlayacak 'Gemi ile Üç Yıllık Dünya Seyahati' İptal Oldu! Peki Neden?

Miray Denizcilik'in bir iştiraki olan Life at Sea Cruises tarafından düzenlenecek üç yıllık lüks dünya turu iptal edildi ve yolcular İstanbul'da mahsur kaldı.

Başlangıçta 1 Kasım 2023'te İstanbul'dan hareket etmesi planlanan gemi seyahati, birçok kez ertelendi ve nihayetinde uygun bir gemi satın almak için fon eksikliği nedeniyle 17 Kasım'da iptal edildi.

Durumun etkileri ise beklenenden büyük oldu. Pek çok yolcu, yolculuk için evlerini satmış ya da kiralamıştı, bu nedenle kendilerini dönecek bir yerden yoksun hâlde buldular.

Seyahati Gerçekleştirecek Gemiye Yeterli Fon Bulunamadı

Şirket, Aralık ortasından Şubat ayına kadar geri ödemelerin taksitler hâlinde yapılacağının garantisini verdi ve 1 Aralık'a kadar konaklama masrafları ile eve dönüş masraflarını da karşılamayı teklif etti.

Şirketin iptal edilen planı, emekliye ayrılan AIDAaura gemisinin satın alınmasını içeriyordu ancak belirsizlikler ve eski CEO Kendra Holmes'un bir video duyurusunun ardından gemi başka bir firma tarafından satın alındı. Miray Denizcilik iptale gerekçe olarak Orta Doğu'daki karışıklıklar nedeniyle yatırımcıların çekilmesini ve mali kısıtlamaları gösterdi.

Toplam 140 ülkede 382 limana uğrama vaadinde bulunan gemi seyahatinin başlangıç fiyatı ise en düşük kabin için yıllık 30.000 dolar idi.

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