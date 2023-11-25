Çinli Bilim İnsanları Deri Altı Kablosuz Şarj Cihazı Geliştirdi!

Çinli bilim insanları sıra dışı bir deri altı kablosuz şarj cihazı geliştirdi.

Bu yeni implant, Science Advances dergisinde yayınlanan bir makalede ele alındı. South China Morning Post'un haberine göre sistemin prototipi hem biyolojik olarak parçalanabilir hem de esnek.

Yeni makalenin iddiasına göre bilim insanları daha önce biyolojik olarak parçalanabilen güç kaynağı üniteleri bulmuş olsalar da bunlar biyomedikal uygulamalar için gereken gücü üretemiyordu. Bu nedenle araştırmacılar hem biyolojik olarak parçalanabilen hem de doğru miktarda güç üretebilen yeni bir ünite yaratmak için çalıştılar.

Bu yeni deri altı kablosuz şarj cihazının amacı, yüksek enerji depolama performansı sağlarken aynı zamanda "tercih edilen doku arayüz özellikleri" sunmaktı. Bu sayede esnek ve yumuşak bir tasarıma sahip olan cihaz, herhangi bir prosedür sırasında doku ve organların şekline kolayca uyum sağlayabiliyor.

Deri Altı Kablosuz Şarj Cihazı Neler Gerektiriyor?

Bunun gibi bir sisteme ihtiyaç duyulmasının nedeni, biyolojik olarak parçalanamayan seçeneklerin pillerini değiştirmek veya yeniden şarj etmek için genellikle ek ameliyatlar gerektirmesiydi. Her şeyin tıbbi cihazlara güç sağlayacak kadar güçlü ve aynı zamanda biyolojik olarak parçalanabilir olması sayesinde, cihazı çıkarmak için ek ameliyatlara ihtiyaç duyulmayacak.

Deri altı kablosuz şarj cihazı şu anda enerji depolama modülüne girmeden önce küçük bir devreden geçen bir magnezyum bobinden oluşuyor. Bu modül çinko-iyon hibrid süper kapasitörlerden oluşuyor ve standart piller gibi kimyasal enerji depolamaya dayanmak yerine doğrudan elektrik enerjisi depolamasına olanak tanıyor.

Bu, biyomedikal cihazlarla çalışma şeklimizde devrim yaratabilecek kadar ilgi çekici bir buluş. Bununla birlikte, şu anda hâlâ erken geliştirme aşamaları sürüyor ve prototip şimdilik umut vaat etse de araştırmacılar dünya çapında tıp endüstrisinin ihtiyaçlarını karşılamak için uygun şekilde ölçeklendirmek istiyorlarsa hâlâ yapmaları gereken çok iş var.

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