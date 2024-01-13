Gemi Saldırılarının Ardından Tesla'da Üretim Durdu!

Elektrikli otomobil üreticisi Tesla, Kızıldeniz'de gemilere yapılan saldırılar nedeniyle parça teslimatında yaşanan gecikmeler yüzünden Berlin yakınlarındaki fabrikasında üretimin büyük bölümünü iki hafta süreyle durduracak.

İran destekli Husi militanlarının saldırıları nedeniyle Kızıldeniz'de yaşanan nakliye gecikmeleri, Tesla'nın Almanya'daki fabrikasında 29 Ocak'tan 11 Şubat'a kadar üretimin çoğunu askıya almasına neden oldu.

CEO Elon Musk, yaşanan bu duraklamanın Tesla'da yaklaşık 5.000 ila 7.000 otomobilin üretilememesine yol açabileceğini söyledi.

Şirketleri Afrika'nın güney ucundaki alternatif ve çok daha uzun rotayı kullanmaya zorlayan Akdeniz'e giden önemli nakliye rotasındaki kesinti, Aralık ayında %1.3 düşen küresel ticareti etkilemeye başladı.

Kızıldeniz'de Neler Oluyor?

Gemilerin Süveyş Kanalı'na erişimini sağlayan Kızıldeniz rotası, küresel deniz trafiğinin yaklaşık %12'sini oluşturuyor. Perşembe günü ABD ve İngiltere'nin Kızıldeniz'den geçen gemilere yönelik saldırıları durdurmak amacıyla Yemen'de Husilerin kontrolündeki bölgelere hava ve füze saldırıları düzenlemesi gerilimi tırmandırdı.

Analist Hargreaves Lansdown'dan Susannah Streeter, Berlin'deki duraklamanın "Tesla'nın üretim hedeflerine yeni bir darbe olduğunu ve Çinli üreticilerin şiddetli rekabetinin ortasında geldiğini" söyledi.

Volvo ve Lotus'un sahibi olan Çin merkezli otomotiv devi Geely de Avrupa'daki elektrikli araç modellerinin teslimatında bir gecikme olacağını işaret etti.

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