Gemini AI, ChatGPT'nin Bile Kopyalayamadığı Bir Özellikle Geldi

OpenAI'ın popüler yapay zeka modeli ChatGPT'de aynı promptu birkaç defa kullanmaya çalıştığınızda botun promptları unutup istediğinizden apayrı sonuçlar verdiğini fark etmişsinizdir—ki bu, günlük olarak botu kullananlar için oldukça sinir bozucu bir durumdu.

Ücretli abonelik satın aldığınızda ChatGPT'nin hatırlama kapasitesini bir tık artırabiliyorsunuz ama ücretsiz ve ücretli versiyonlarını kıyasladığımız zaman parasına pek de değmediğini, para ödediğinizde çok da farklı özelliklere erişmediğinizi fark ediyorsunuz.

Google'ın yapay zeka botu Gemini AI ise bu hatadan kaçınmak üzere yeni bir güncelleme getirdi. Bundan böyle Gemini'a verdiğiniz komutlar botun aklına işlenecek ve tekrar tekrar hatırlatmanıza gerek kalmayacak.

ChatGPT'nin Hafızasına Bin Basacak

Gemini AI bu yeni güncelleme sayesinde size daha akıllı, kapsamlı yanıtlar verebiliyor. Yani sohbetleriniz arasında geçiş yapmanız veya daha önce konuştuğunuz konuları yeniden gündeme getirmeniz artık çok daha kolay.

ChatGPT'nin hafıza özelliğine kıyasla oldukça pratik bir çözüm sunan güncelleme şu an Gemini Advanced abonelerinin erişimine açılmış halde. Gemini AI artık sohbet geçmişinizi otomatik olarak analiz edip, ilgili bilgileri size sunabilecek.

Google, özelliğin gücünü şöyle anlattı:

Dijital asistanların daha akıllı hale gelmesi oldukça mühim. Gemini'ın da geçmiş sohbetlerinizi kullanarak daha faydalı cevaplar sunmasını sağladık.

Business ve Enterprise Kullanıcılarına da Sunulacak

Yeni hafıza özelliği şu anda İngilizce olarak kullanıma sunuluyor ve Google One AI Premium Plan kapsamında Gemini Advanced abonelerine dahil edildi.

Buna ek olarak, Google Workspace Business ve Enterprise kullanıcılarının da bu özelliği yakın gelecekte kullanmaya başlayacakları duyuruldu.

Eğer siz de sürekli aynı konuları hatırlatmak zorunda kalmaktan bıktıysanız belki de Gemini'a geçiş yapma vakti gelmiştir.

Yeni sistemde sohbet geçmişlerinizi kontrol edebilecek, hangi verilerin ne kadar süreyle saklanacağını kontrol edebileceksiniz. Eğer isterseniz, geçmişteki sohbetlerinizin ne kadarının AI tarafından kullanıldığını kolaylıkla görebilir ve yönetebilirsiniz.