Arama Yapmaya Utanıyorsanız Üzülmeyin: Gemini Halledecek

Google, yapay zekâ botu Gemini'a "Benim Yerime Sor" adlı yeni bir özellik entegre etti. Gemini, belirli işletmeleri doğrudan kendisi arayarak kullanıcıların zamanından tasarruf etmesini sağlıyor. Ayrıca sözlü etkileşimden çekinen utangaçlar için de oldukça rahatlatıcı. Bu teknoloji için Duplex ve Gemini bir araya gelerek belli mağazaları müşteriler için analiz etmeye başladı.

Google AI Belirli Ürünü Kendi Başına Arıyor

Sistem, Google Arama gibi çalışıyor, sadece biraz daha komplike adımlara sahip. Örneğin "yakındaki giysi mağazaları" şeklinde arama yaptığınız zaman bazı işletmelerin kartında "Fiyatların kontrolünü yapay zekâ yapsın" seçeneği beliriyor. Butona tıklayanlar için ekstra bir sekme açılıyor ve kullanıcı burada aradığı ürünü daha spesifik bir şekilde anlatıyor:

Ürün fiyatı

Ürün türü ve boyutu

Nasıl iletişime geçileceği

Talep edilen diğer hizmetler

Bilgiler sağlandıktan sonra yapay zekâ işletmeyi arayarak güncel bilgiler alıyor. Arama yaptığında mağazaya kendini "Google AI" olarak tanıtıyor. Ardından edindiği tüm bilgileri 30 dakika içinde kullanıcıya iletiyor.

AI Mağaza Arama Özelliği Nasıl Aktif Edilir?

Google, bu hizmeti daha verimli kılmak için Gemini 2.5 Pro modelini de arama uygulamasındaki AI Modu'na entegre etti ve sadece ABD'deki sınırlı işletmeler için özel olarak açtı. Hem Android hem iOS tabanlı sistemlerde çalışan özellik, Google Search Labs üzerinden etkinleştirilebiliyor. Google AI mağaza arama özelliğini aktif etmek için (konumunuz ABD ise) sol üst köşede yer alan şişe ikonuna tıklayıp listeye katılmanız gerekiyor.

Hem müşterilerin zamanını, hem de işletmelerin kaynaklarını koruyan bu özelliğin genel kullanıma ne zaman açılacağı bilinmiyor.