Elon Musk, Anime Kız Formundaki Yeni Arkadaşını Tanıttı

Anime sevenleri sevindirecek bir uygulama Grok'tan geldi. Elon Musk'ın sahibi olduğu xAI şirketi, geçtiğimiz günlerde tanıttığı Grok 4 modeliyle birlikte yapay zekâya anime karakter formunda bir sanal arkadaş özelliği ekledi. Bu güncellemede "Companion", yani "Yoldaş" modu bulunuyor. Kullanıcılar, "Ani" adlı anime kız avatarıyla etkileşime geçebiliyor. Bu sistemde sadece Ani değil, farklı özelliklere sahip karakterler de yer alıyor:

Yapay zekâ destekli yoldaşlara erişebilmek için "SuperGrok Heavy" paketi abonesi olmak gerekiyor. Bu pakete 300 dolar karşılığında sahip olabiliyorsunuz. Ardından sistem ayarlarına giriş yaparak Companion modunu aktifleştirmeniz gerekiyor. Dört karakterden istediğinizi seçerek sohbet etmeye başlayabiliyorsunuz.

Bu sistemde özellikle Ani karakteri dikkat çekiyor. Death Note'da yer alan Misa Amane karakterine kasıtlı olarak benzetildiği söylenen Ani; giydiği siyah gotik tarzda kıyafetler, makyaj stili gibi estetikleriyle telif hakkı ihlaline yol açabilir gibi duruyor. Elon Musk ise bu iddialara yanıt vermiyor.

