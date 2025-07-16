Elon Musk, Anime Kız Formundaki Yeni Arkadaşını Tanıttı
Anime kızlarından oluşan sanal arkadaş sistemi, xAI tarafından geliştirilen Grok 4 sürümünde hayata geçirildi. Sisteme Grok'un üst paketinden erişilebiliyor.
Anime sevenleri sevindirecek bir uygulama Grok'tan geldi. Elon Musk'ın sahibi olduğu xAI şirketi, geçtiğimiz günlerde tanıttığı Grok 4 modeliyle birlikte yapay zekâya anime karakter formunda bir sanal arkadaş özelliği ekledi. Bu güncellemede "Companion", yani "Yoldaş" modu bulunuyor. Kullanıcılar, "Ani" adlı anime kız avatarıyla etkileşime geçebiliyor. Bu sistemde sadece Ani değil, farklı özelliklere sahip karakterler de yer alıyor:
- Ani — Anime kızı
- Chad — Erkek anime karakteri
- Rudy — Sevimli panda
- Bad Rudy — Küfürlü versiyon panda
AI Yoldaşlar SuperGrok Heavy Paketinde Mevcut
Yapay zekâ destekli yoldaşlara erişebilmek için "SuperGrok Heavy" paketi abonesi olmak gerekiyor. Bu pakete 300 dolar karşılığında sahip olabiliyorsunuz. Ardından sistem ayarlarına giriş yaparak Companion modunu aktifleştirmeniz gerekiyor. Dört karakterden istediğinizi seçerek sohbet etmeye başlayabiliyorsunuz.
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En İyi Anime Oyunları - 2025
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Captain Tsubasa: Dream Team APK
ONE PIECE Bounty Rush
Yu-Gi-Oh! Duel Links
Pokemon GO APK, Pokemon karakterlerini bularak ilerlediğiniz artırılmış gerçeklik oyunu.
ONE PIECE TREASURE CRUISE ünlü animeden uyarlanılan bir mobil oyundur
Dragon Ball Z Dokkan Battle mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz bir Dragon Ball oyunudur
Pokemon UNITE, Pokemon ve League of Legends karışımı stratejik takım savaşı oyunu. Pokemon UNITE Android Google Play'de!
Captain Tsubasa: Dream Team, eski anılarınızı Android cihazlarınızda canlandırabileceğiniz çevrimiçi Kaptan Tsubasa oyunları arasında yer alıyor.
ONE PIECE Bounty Rush, çok oyunculu gerçek zamanlı savaş aksiyon oyunu.
Yu-Gi-Oh! Duel Links, Android platformuna ücretsiz çıkış yapan Konami imzalı online multiplayer kart oyunu.
Bu sistemde özellikle Ani karakteri dikkat çekiyor. Death Note'da yer alan Misa Amane karakterine kasıtlı olarak benzetildiği söylenen Ani; giydiği siyah gotik tarzda kıyafetler, makyaj stili gibi estetikleriyle telif hakkı ihlaline yol açabilir gibi duruyor. Elon Musk ise bu iddialara yanıt vermiyor.
Meet Ani & Bad Rudy— Dogan Ural (@doganuraldesign) July 14, 2025
Your new AI friends 😬
Grok's new 3D animated companions for SuperGrok subscribers.
To try it, update your Grok app and enable it in the settings. pic.twitter.com/j5p0F1JDeM
Yapay Zekâ ile Flört Etme Oranı Yüzde 26
Bu karakterler, özellikle de anime tarzındakiler hiç şüphesiz insanların flört etkileşimi sağlaması için yaratılmış. Veriler de aksini söylemiyor; yetişkinlerin %40'ı bir AI sohbet robotuyla flört etmeye sıcak bakarken, %26'sı hâlihazırda bu deneyimi yaşadığını belirtiyor. xAI, burada talebe uygun bir politika izleyerek karakterleri geliştirmiş.
Elon Musk'ın vizyonu ise Grok'un bir yapay zekâ aracından fazlası olup sosyal etkileşim kurmaya başlamasıydı. Kendisinin anime ve oyun kültürlerine olan ilgisi herkesçe biliniyor. Dahası, önceden eski partneri Amber Heard'ün, Overwatch oyunundaki Mercy karakterini cosplay yapmasını istediğini açıklamıştı.