Genç TikTok Kullanıcılarına Kötü Haber: Hesapları Kısıtlanıyor!

Dünyanın en çok kullanılan sosyal medya uygulamalarından TikTok, genç TikTok kullanıcıları için sonunda kırmızı butona bastı. Şirket, sosyal medya platformunu 13 ila 15 yaş aralığındaki kullanıcıları için daha güvenilir hale getirmek için birtakım önlemler aldı. Bu yaş aralığındaki sosyal medya kullanıcılarının videoları varsayılan olarak görüntülenmeye ve yorum yapılmaya kapatıldı. Bu kişilerin videolarını artık arkadaş olarak ekledikleri kişiler görüntüleyebiliyor.

Genç TikTok Kullanıcıları İçin Değişikliğe Gidildi

TikTok’ta yaşı 13 ila 15 yaş aralığında olan kişilerin hesabı artık varsayılan olarak daha gizli hale geliyor. TikTok bugün küçük yaştaki çocukların güvenliği için yeni bir güncelleme yayımladı. Bu güncelleme sonrasında küçük yaştaki sosyal medya kullanıcılarının videolarını kimlerin görüntüleyebileceği ve bu videolara kimlerin yorum yapabileceği artık daha çok sınırlandırılmış duruma geldi.

TikTok’un aldığı yeni kararla birlikte söz konusu yaşlarda olan kişilerin hesabında yayımlanmış kısa videolar artık herkes tarafından görüntülenemiyor. Bu kişilerin videolarını görüntülemek isteyen kişilerin öncelikle o kişi ile arkadaş olması gerekiyor. Videoların gizli hale getirilmesinin yanı sıra bu kişilerin hesapları artık diğer sosyal medya kullanıcılarına önerilmiyor.

TikTok, yeni güncellemesi ile ilgili açıklamasında söz konusu yaş grubundaki kişilerin hesaplarını herkese açık hale getirip getirmemelerinin bir öneminin olmadığını, hesapları gizli de olsa da herkese açık da olsa videolarına herkes tarafından yorum yapılamayacağını ifade etti. 13 ile 15 yaş arasındaki kullanıcılar yalnızca arkadaşlarının videolarına yorum yapmasına izin verebiliyor veya yorumları tamamen kapatabiliyor.

Sosyal medya kullanıcılarının başka bir kişinin videosunu yeniden paylaşmasına ve yorum yapmasına olanak tanıyan özellik artık 16 yaşın altındaki kullanıcıların videosunda kullanılamıyor. Bu yaşın altındaki kullanıcıların videoları indirme seçeneği de devre dışı bırakıldı.

TikTok Neden Çocukların Hesaplarını Gizlemeye Başladı?

TikTok geçen seneden beri hesapları kademeli olarak gizli hale getiriyor. Uygulama, 2020 yılında ebeveynlerin çocukların hesaplarına kısıtlamalar eklemesine izin vererek başladı. Ebeveynler zaten çocuklarının gizlilik ayarlarını değiştirebiliyordu.

Şirket şimdi biraz daha ileri giderek 16 yaşın altında olan sosyal medya kullanıcıları için bu tür kısıtlamalar getirme kararı aldı. Bunu yapmasının arkasındaki neden, küçük yaştaki kullanıcıların siber zorbalık ve benzeri durumlara maruz kalmasının önüne geçmektir.