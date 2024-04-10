Gençlere Yönelik Anketin Sonuçları Dikkat Çekiyor: iPhone mu Android mi?

Piper Sandler'ın iki yılda bir gençlere yaptığı ankete göre iPhone gençler arasında ezici bir çoğunlukla popüler olmaya devam ediyor. Ankete katılan ABD'li gençlerin %85'i bir iPhone sahibi ve %86'sı bir sonraki akıllı telefonları olarak bir iPhone satın almayı planlıyor.

iPhone hâlâ gençler arasında en popüler akıllı telefon olsa da gençlerin %87'sinin bir iPhone'a sahip olduğu ve %88'inin bir iPhone satın almayı planladığı Ekim 2023 anketine göre sahiplik oranı ve talep düşmüş gibi görünüyor.

Gençlerin %87'si iPhone Kullanıyor

Apple'ın gençlere yönelik pazardaki hâkimiyeti şu anda özellikle dikkat çekici çünkü ABD Adalet Bakanlığı'nın Apple'a karşı açtığı antitröst davasında hedef aldığı ölçütlerden biri de bu.

Öyle ki Apple'ın ABD akıllı telefon pazarına sahip olmasının iPhone kullanmayanlar için "sosyal damgalama, dışlama ve suçlamaya" neden olduğu öne sürülüyor. Adalet Bakanlığı bu durumun gençler için "özellikle ciddi" bir konu olduğunu ve "sosyal baskının" gençlerin iPhone'a geçmesine neden olduğunu iddia ediyor.

Apple Watch ve Spotify Gençlerin Diğer Favorileri Arasında

Apple Watch'a gelirsek, gençlerin %34'ü Apple Watch kullandığını bildiriiyor ve bu oran geçen sonbahara göre birebir aynı durumda ancak Apple Watch satın alma niyeti %3 artarak gençlerin %13'ü önümüzdeki altı ay içinde bir Apple Watch satın almayı planlıyor.

Gençlerin sadece %39,4'ü bir akıllı saate sahip olduğunu söylüyor, bu nedenle gençler Apple Watch'ı diğer akıllı saat markalarına kıyasla ezici bir çoğunlukla tercih ediyor. Apple Watch en çok tercih edilen saat markası olurken, Rolex ve Casio sırasıyla ikinci ve üçüncü sırada yer alıyor.

Müzik hizmeti noktasında ise gençler büyük çoğunlukla Spotify'ı tercih ediyor. Gençlerin %30'undan biraz daha fazlası ise Apple Music kullandıklarını belirtiyor.

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