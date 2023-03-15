General Mobile GM 22S Satışa Sunuldu: Özellikleri ve Fiyatı!

General Mobile GM 22S isimli yeni akıllı telefon modeli piyasaya sürüldü. Bununla birlikte General Mobile GM 22S özellikleri ve fiyatı belli oldu. Peki, General Mobile'ın yeni akıllı telefon modeli neler sunuyor? Cihaza dair merak edilen detaylar haberimizde.

General Mobile GM 22S Özellikleri

Ekran Boyutu: 6,52 inç

Ekran Çözünürlüğü: 720 x 1600

Ekran Teknolojisi: IPS LCD

İşlemci: MediaTek Helio G25

RAM: 4 GB

Depolama: 64 GB

Arka Kamera: 13MP+VGA+VGA

Ön Kamera: 8 MP

Batarya Kapasitesi: 5000 mAh

Yazılım: Android 11

Ağırlık: Yaklaşık 202 gram

Kalınlık: 8,9 mm

6,52 inç ekran büyüklüğüne sahip olan General Mobile GM 22S, IPS LCD ekran üzerinde 720 x 1600 piksel çözünürlük sunuyor. Android 11 işletim sistemi ile birlikte gelen telefonda 4 GB RAM ve MediaTek Helio G25 işlemcisi bulunuyor.

Yaklaşık 202 gram ağırlığındaki telefonun arka yüzeyinde 13 megapiksel çözünürlüğünde ana kameraya iki VGA kamerası eşlik ediyor. Arka kameralarda 52 MP Süper Piksel modu da yer alıyor. Bunun yanı sıra Gece Modu ve Profesyonel Mod gibi çeşitli modlar da mevcut.

Telefonun ön tarafında 8 megapiksel çözünürlüğünde bir adet kamera mevcut. 5000 mAh batarya kapasitesi ile dikkat çeken akıllı telefon 164.,5 x 76,3 x 8,9 mm boyutlarında. 64 GB depolama alanına sahip telefonun 256 GB’a kadar MicroSD kart desteği bulunuyor. Peki, cihaz ne kadar fiyata satılıyor?

General Mobile GM 22S Fiyatı

İki farklı renk seçeneği ile birlikte gelen General Mobile GM 22S isimli yeni akıllı telefon modeli 3 bin 999 TL fiyat etiketiyle satışa sunuldu.