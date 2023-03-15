Samsung Galaxy S23'te Önemli Bir Sorun Keşfedildi

Samsung Galaxy S23 serisi, Koreli teknoloji devi tarafından üretilen piyasadaki en gelişmiş ve zengin özelliklere sahip telefon serilerinden biri olarak biliniyor. Bununla birlikte performansından memnun olmayan bir grup kullanıcı var gibi görünüyor. Sosyal medya ve forumlarda paylaşılan bilgilere göre bazı Galaxy S23 kullanıcıları Reddit, WhatsApp, Twitter ve YouTube gibi üçüncü parti uygulamalarda gezinirken titreşen animasyonlarla karşılaştıklarını bildirdi.

Görünüşe göre sorun yaygın değil ve yalnızca belirli kullanıcıları etkiliyor ve temel nedeni Şubat 2023'te yayınlanan güvenlik güncellemesiyle bağlantılı gibi görünüyor. Sorunun üçüncü parti bir uygulama ya da henüz tanımlanmamış başka bir faktörle ilişkili olma ihtimali de var. Dahası bazı kullanıcılar Samsung'un kendi Galaxy Store uygulamasında bile kaydırma gecikmeleri gözlemlediğinden, sorun üçüncü parti uygulamalarla sınırlı değil.

Kullanıcılar Sorunlu Animasyonlar ve Yavaş Kaydırma Hızlarından Şikayetçi

SamMobiles'in raporuna göre Samsung'un tescilli uygulama mağazasında ekranın yenileme hızı 60Hz'in altına düşüyor. Bu durum, 60Hz'den daha yüksek yenileme hızına sahip olmayan orta sınıf Samsung cihazlara kıyasla Galaxy Store'da daha yavaş bir kaydırma deneyimine yol açıyor.

Titreşen ve tutarsız animasyonlar, üst düzey cihazlarından sorunsuz bir çalışma bekleyen kullanıcılar için hoş olmayan ve sinir bozucu bir deneyim olabilir. Bazı kullanıcılar sorunu çözmek için telefonu yeniden başlatma, önbelleği silme, RAM Plus'ı devre dışı bırakma veya 60Hz yenileme hızına geçme gibi birkaç potansiyel çözüm önerdi. Bununla birlikte bu çözümler herkes için etkili olmayabilir veya diğer işlevlerden ödün vermeyi gerektirebilir.

Samsung henüz söz konusu sorunu resmî olarak kabul etmedi. Şirketin tüm Galaxy S23 kullanıcıları için sabit olmayan animasyon sorununu çözmek için hızla bir yazılım güncellemesi yayınlaması bekleniyor.