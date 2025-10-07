Trafikte Yeni Dönem: “Gereği Yapıldı” Uygulamasıyla Vatandaş Videoları Delil Olacak!

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya uzun süredir sosyal medyada sıkça kullanılan “Gereği Yapıldı” ifadesini artık dijital bir sistem haline getirmek için çalışmalara başlandığını duyurdu. Konuyla ilgili olarak Bakanlık, vatandaşların trafikte karşılaştıkları kural ihlallerini ve şiddet olaylarını doğrudan bildirebilecekleri bir mobil uygulama üzerinde çalışıyor. İşte detaylar...

İçişleri Bakanlığı “Gereği Yapıldı” Uygulamasını Hayata Geçiriyor: Trafikte Vatandaş Delili Dönemi Başlıyor!

Ali Yerlikaya’nın açıklamasına göre, geliştirilen bu sistemle birlikte trafikte yaşanan saldırı, tehlikeli sürüş ve kural ihlali gibi olaylarda vatandaşlar artık sadece izleyici olmayacak. Yeni mobil uygulama sürücülerin cep telefonlarıyla çektikleri videoları doğrudan Emniyet Genel Müdürlüğü sistemine yüklemelerine imkân tanıyacak.

Yerlikaya, “Vatandaşlarımızın çektiği görüntüler sisteme yüklendiğinde, bu kayıtlar doğrudan incelenecek ve gerekli işlem yapılacak. Gereği yapılacaksa, anında yapılacak” ifadelerini kullandı. Böylece sosyal medyada gündem olan birçok trafik olayı artık resmî delil niteliği taşıyacak.

Yeni uygulama yalnızca ihbar göndermeye değil süreci şeffaf şekilde izlemeye de olanak sağlayacak. Kullanıcılar gönderdikleri videolarla ilgili işlem sürecini ve sonucu doğrudan sistem üzerinden takip edebilecek. Bu sayede yapılan işlemin sonucu “gereği yapıldı” ifadesiyle vatandaşlara bildirilecek.

Proje Türkiye genelinde trafikte denetim gücünü artırmayı ve vatandaş katılımını dijital ortama taşımayı amaçlıyor. Pilot uygulamanın ilk etapta büyükşehirlerde test edilmesi ve sonrasında ülke genelinde devreye alınması planlanıyor.

“Gereği Yapıldı” Uygulamasının Öne Çıkan Özellikleri