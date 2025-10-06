Trafik Cezaları Artıyor! İşte Beklenen Yeni Ceza Oranları

Türkiye’de trafik cezaları 2025 itibarıyla tamamen değişiyor. TBMM’de görüşülecek yeni kanun teklifiyle hız sınırını aşmaktan drift yapmaya kadar tüm ihlallerin ceza tutarları artırılıyor. Peki yeni ceza oranları nasıl olacak? İşte konuyla ilgili detaylar...

2025 Trafik Cezaları Yenileniyor: Hız, Drift, Telefon ve Kemer İhlalinde Rekor Artış!

Yeni kanun teklifiyle birlikte 2025 hız sınırı aşma cezası ciddi şekilde artırılıyor. Yerleşim yerlerinde hız sınırını 44 km/s ve üzeri aşan sürücülere hem idari para cezası hem de ehliyete el koyma yaptırımı uygulanacak.

44-55 km/s arası aşanlara 30 gün,

56-65 km/s arası aşanlara 60 gün,

66 km/s ve üzeri hız yapanlara ise 90 gün süreyle ehliyet el konulacak.

Bu kapsamda hız cezası 2025 yılında 30 bin TL’ye kadar çıkabilecek. Ambulans itfaiye ve orman yangın araçlarına yol vermeyen sürücülere artık daha ağır yaptırımlar uygulanacak. Ambulansa yol vermeme cezası 2025 itibarıyla 46 bin TL olarak belirlendi. Ayrıca bu ihlali yapan sürücülerin ehliyetleri 30 gün süreyle geri alınacak.

Geçiş üstünlüğü bulunan diğer araçlara yol vermeyen sürücülere de 15 bin TL para cezası uygulanacak. Trafikte tehlikeli hareketler artık çok daha pahalıya mal olacak. Yeni düzenlemeye göre drift cezası 2025 yılında 140 bin TL, makas atma cezası ise 180 bin TL olarak uygulanacak. Ayrıca araçla yarış yapan sürücülere 46 bin TL ceza kesilecek ve sürücü belgeleri 2 yıl süreyle iptal edilecek. Trafikte saldırı amacıyla araçtan inen veya başka bir aracı ısrarla takip eden kişilere ise 180 bin TL ceza ve 60 gün ehliyete el koyma cezası verilecek. Bu araçlar ayrıca 30 gün süreyle trafikten men edilebilecek.

Günlük ihlaller için de para cezaları güncellendi. Telefonla konuşma cezası 2025’te 5 bin TL, emniyet kemeri takmama cezası 2 bin 500 TL, kırmızı ışık ihlali cezası 5 bin TL olarak belirlendi. Kırmızı ışık ihlali sonucu kazaya neden olan sürücülerin ehliyetine 60 gün el konulacak ve belge iadesi öncesinde psikoteknik değerlendirme yapılacak.

Araç plakası okunmayacak şekilde değiştirilen ya da farklı plaka takılan araç sahiplerine 140 bin TL para cezası verilecek. Bu araçlar 30 gün süreyle trafikten men edilecek. Ayrıca aracında çevreyi rahatsız edecek derecede gürültü çıkaran veya izinsiz modifiye yapanlara 16 bin TL idari para cezası uygulanacak.

Sürücü belgesi olmadan araç kullananlara 40 bin TL, ehliyeti iptal edildiği halde araç kullananlara ise 200 bin TL ceza uygulanacak. Ölümlü ya da yaralanmalı trafik kazalarında olay yerini izinsiz terk eden sürücülere ise 1 ila 3 yıl arası hapis cezası verilebilecek.