Rekabet Kurumu Onayladı: Getir Resmen BAE Merkezli Şirkete Satıldı!

Geçtiğimiz haftalarda satın alınacağı iddia edilen Getir ile ilgili oldukça önemli bir gelişme yaşandı. Rekabet Kurumu, şirketin Birleşik Arap Emirliklikleri merkezli Mubadala şirketine devredilmesini onayladı. Detaylar haberde.

Getir, Birleşik Arap Emirlikleri Fonuna Dahil Oldu

Pandemi dönemi ile birlikte popürlerliği gittikçe Getir'in satışı resmen gerçekleşti. Türkiye'den dünya'ya açılan yerli girişim artık resmen Birleşik Arap Emirlik merkezli yatırım fonu Mubadala'nın bünyesinde katıldı. Rekabet Kurumu, kısa bir süre önce şirketin Getir’in Mubadala’ya devrini onayladı.

Yapılan anlaşma ile market ve yemek teslimatı işlerinde çoğunluk ve kontrol hissesine sahip olan Mubadala, bunfan böyle Getir’in market ve yemek teslimatı faaliyetlerini sürdürecek. Getir’in kurucuları ise e-ticaret ve mobilite gibi alanlarda çoğunluk hisselere sahip olacak. Son yıllardaki yükselişi ile yurt dışına açılan ancak bu yıl itibariyle küçülmeye giden Getir, güncel olarak sadece Türkiye'de faaliyet gösteriyor.

Rekabet Kurumu'ndan konu hakkında yapılan açıklamada, "Getir Perakende Lojistik Anonim Şirketi'nin tek kontrolünün dolaylı olarak Mubadala Investment Company PJSC tarafından devralınması işlemine izin verildi" ifadeleri kullanıldı.

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