Bir Devrin Sonu: Getir, İki Farklı Gruba Bölündüğünü Resmen Açıkladı!

Pandemi dönemiyle birlikte kullanımı tavan yapan hizmetlerden biri de Getir diyebiliriz. ''Dakikalar İçinde Kapınızda'' parolasıyla yola çıkan teslimat servisi elde ettiği başarıyla gelirlerini hızla katladı ve adını tüm dünyaya duyurdu. Bu süreçte ABD ve Avrupa pazarlarına da giriş yapan şirket için işler pek de beklendiği gibi gitmedi.

Getir, hedeflerine ulaşamadığı gerekçesiyle Avrupa ülkelerindeki operasyonlarını birbiri ardına sonlandırmaya başladı. Şirket son olarak nisan ayının sonlarında İngiltere, Almanya, Hollanda ve ABD'den çekildiğini ve artık sadece Türkiye pazarına odaklanacağını duyurdu. Son gelen bilgiler markanın tarihi bir karar aldığını gözler önüne seriyor.

Getir, 250 Milyon Dolarlık Yatırım Aldı: Ancak İki Farklı Gruba Bölündü!

Bloomberght'nin haberine göre son dönemde küçülmeye giden Getir, Abu Dabi'nin Devlet Yatırım Fonu Mubadala'dan 250 milyon dolarlık sermaye yatırımı aldı. Teslimat şirketi bu yatırımla birlikte stratejik bir yapılanmaya gitti ve iki farklı gruba ayrıldığını duyurdu.

İlk grup Getir'in Türkiye gıda ve market gibi operasyonlarına, ikinci grup ise şirketin e-ticaret, finans ve mobilite gibi çalışmalarını üstlenecek. Aynı zamanda Mubadala, 250 milyon dolarlık yatırımının ardından gıda ve marketten sorumlu ilk şirketin yönetimine ve hisselerinin çoğunluğuna sahip oldu.

Mubadala, her zaman Getir'in uzun vadeli ve kararlı bir yatırımcısı oldu. Son yatırımımız ise şirketin Türkiye'deki ana faaliyet alanının vaat ettiği geleceğe duyduğumuz güçlü güveni yansıtmaktadır.

Nazım Salur ve Getir kurucuları ise oluşan gruplarda azınlık hisselerine sahip olmaya ve yönetim kurulunda olmaya devam edecekler. Yeni yapılanmayla birlikte bu isimler n11, Getir Drive ve taksi çağırma hizmetleri BiTaksi gibi şirketin diğer hizmetlerine odaklanan ikinci grubu büyük ortak olarak yönetecek.

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