Getir, Tottenham Hotspur'un Antrenman Forması Sponsoru Oldu

Kısa bir süre önce Tottenham Hotspur ile üç yıllık küresel sponsorluk anlaşması imzalayan Getir, şimdi bu sponsorluğu bir adım daha ileriye taşıdı. İmzalanan yeni anlaşma sonrasında Getir, Tottenham Hotspur'un ilk resmi 'Antrenman Forması Sponsoru' oldu.

Getir, Tottenham ile Yeni Sponsorluk Anlaşması İmzaladı

Bu senenin başlarında Londra ile başlayıp daha sonrasında Birmingham, Manchester, Brighton, Cardiff, Liverpool ve Bristol'da da faaliyete geçen Getir, oldukça kısa bir zaman aralığında bir milyon teslimat barajını geçerek İngiltere'deki büyüme evresini hızlandırmıştı.

Geçtiğimiz ağustos ayında Tottenham Hotspur ile küresel sponsorluk anlaşması imzalayan şirket, şimdi de kulübün ilk resmi antrenman forması sponsoru oldu. Konu hakkında açıklamalarda bulunan Getir Birleşik Krallık Genel Müdürü Taruncan Salur, "Bu yeni sponsorluk anlaşması sayesinde maç günlerinde daha fazla kişiye ulaşmayı hedefliyoruz. Tottenham taraftarları stadyumdaki ışıklı panolarda ve futbolcular maça hazırlanırken giydikleri formalarda Getir’i görecekler." ifadelerini kullandı.

Tottenham Hotspur Reklam Müdürü Todd Kline ise "Getir ile iş birliğimizi genişletmekten ve önümüzdeki üç yıl boyunca isimlerini antrenman formalarımızda taşıyacak olmaktan çok mutluyuz. Getir'in birinci sınıf teknolojisini kullanan taraftarlarımız için Tottenham Hotspur Stadyumu'nda sunacağımız benzersiz deneyimler ve maç günü etkinliklerinin yanı sıra kulübümüzün küresel cazibesini de kullanarak Getir markasının bilinirliğinin artmasını destekleyeceğiz." ifadelerini kullandı.

Market alışverişlerini on dakika gibi kısa bir sürede eve ulaştırmayı amaçlayan Getir, 2015 yılında ülkemizde faaliyete başlamıştı. Kısa bir sürede milyonlarca kullanıcıya ulaşan ve ardından sırasıyla Londra, Amsterdam, Berlin ve Paris'te hizmete sunulan girişim, Avrupa'nın belirli ülkelerinde faaliyet gösteren Blok'u satın almıştı.

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