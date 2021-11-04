Geyiklerde SARS-CoV-2 Görüldü: İnsanlara Bulaşır mı?

Geyiklerde SARS-CoV-2'ye rastlanması ne anlama geliyor? Av mevsimi, insan vakalarının artmasıyla geldi ve bu kötü bir kombinasyon yaratabilirdi.

Bu yılın başlarında araştırmacılar, Michigan'daki birçok vahşi geyiğin, hayvanların COVID-19'a neden olan virüs olan SARS-CoV-2'ye maruz kaldığını düşündüren antikorlara sahip olduğunu buldu. Büyük bir duyarlı hayvan popülasyonu, virüsün insanlara geri yayılmasına izin veren bir rezervuar görevi görebileceğinden, bu önemli bir endişe kaynağıydı.

Çalışma, bir eyaletteki geyik popülasyonunun yalnızca küçük bir örneğine baktı. Hayvanların nasıl maruz kaldığını bilmiyorduk ve virüsün gerçekten vahşi geyikler arasında yayılıp yayılmadığını bilmiyorduk, ancak o zamandan beri birkaç boşluk dolduruldu.

Kritik olarak geyikten geyiğe bulaşma yaşandığı gözlemlendi. Pazartesi günü yeni bir makalenin ön baskısı, hem insanlardan hem de geyikten geyiğe bulaşma nedeniyle enfeksiyonun ikinci bir durumda yaygın olduğunu gösteren bazı soruları yanıtladı.

Genel olarak haberler iyi değil, ancak insanlar için ne gibi riskler oluşturabileceğini hala anlamıyoruz.

SARS-CoV-2'nin geyiklere yayılması ve aralarında bulaşması hakkında hala birçok bilinmeyen var. Geyiklere bulaşmanın mümkün olduğunu biliyoruz, ancak virüsün insanlardan geyiğe ne sıklıkla atladığı veya bunu doğrudan mı yoksa bir aracı tür aracılığıyla mı yaptığı konusunda güçlü bir fikrimiz yok.

Geyiklerde SARS-CoV-2'ye rastlanması ne anlama geliyor?

Ekip, eyaletlerinde neler olup bittiğini görmek için Michigan'daki bulgulardan ilham alan Iowa'nın Doğal Kaynaklar Departmanı geyiklerini inceledi. Avcılar veya arabalar tarafından öldürülen birçok hayvanla birlikte, oyun rezervlerinde hem vahşi geyik hem de geyiği test etmek için çeşitli akademik araştırmacılarla ortaklık kurdular.

Geyiklerde en azından av sezonu başlayana kadar virüs hiç tespit edilmedi, ancak bu dönemdeki örnekleme oranı bu bulgunun ne kadar önemli olduğunu belirlemek için çok düşüktü.

Ancak ilk pozitif geyik, av mevsimi başladıktan kısa bir süre sonra tespit edildi ve insan popülasyonundaki vakalar arttıkça sayılar önemli ölçüde arttı. Aralık ayına kadar, test edilen geyiklerin yüzde 80'inden fazlası virüs için pozitifti.

Panik düğmesine basmamamızın en büyük nedeni, virüsün geyiklerden insanlara geçip geçemeyeceğini henüz belirleyememiş olmamız. Avcılar en büyük risk altında gibi görünüyor, ancak örneklemeye dahil olduktan sonra sağlıklarının takip edildiğine dair hiçbir belirti yok.