Ghostwire: Tokyo'nun Çıkış Fragmanı Muhteşem Şehrini Gözler Önüne Seriyor

Ghostwire: Tokyo için yeni bir fragman PlayStation'ın State of Play etkinliğinde gösterildi ve kesinlikle nefes kesici duruyor.

Oyunun yeni fragmanı, oynarken göreceğiniz görsel stil hakkında biraz fikir verme niteliği taşıyor. Karakterin zaman zaman düşmanları savuşturmak için sihir kullanması BioShock'taki plazmitleri andırıyor ancak bundan çok daha muhteşem görünüyor. Oyun, doğaüstü bir varlığın bozduğu benzersiz Tokyo şehrini oyuncuların keşfine sunuyor. Oyuncular, sokaklarda kurbanlarını arayan intikamcı ruhlarla dolu güzel ama bir o kadar tehlikeli şehri keşfedecekler.

Tango Gameworks direktörü Kenji Kimura, PlayStation etkinliğinde ekibin ilham kaynağını şu sözlerle açıklıyor. "Japon geleneksel gösteri sanatlarında kullanılan “noh-men” maskelerinin tarihinden ilham aldık."

Ghostwire: Tokyo ön siparişe açıldı ve 25 Mart'ta çıkışını gerçekleştirecek. PlayStation 5 için Ghostwire: Tokyo veya Ghostwire: Tokyo Deluxe Edition'ı ön sipariş veren oyuncular, oyun içinde kullanabilecekleri Hannya Outfit'i ve platforma özel Premium Biker Outfit Pack'e de sahip olacaklar.

Ghostwire: Tokyo Hakkında

Bilinmeyenle yüzleş, gerçeği açığa çıkar ve şehri kurtar

Tokyo, tehlikeli bir kâhinin ortaya çıkardığı ölümcül doğaüstü güçler tarafından istilaya uğradı ve şehrin sakinleri bir anda ortadan kayboldu. Ghostwire: Tokyo'da intikam arayışındaki güçlü bir ruhani varlıkla müttefik kur, insanların kaybolmasının ardındaki karanlık gerçeği ortaya çıkarmak için çeşitli güçlü yeteneklerde ustalaş ve BİLİNMEYENLE YÜZLEŞ.

Güzel ve tekinsiz bir Tokyo

Eşsiz bir bakış açısıyla hayat verilen ve doğaüstü bir varlığın etkisinde kalmış Tokyo'yu keşfet. Ultra modern gökdelenlerinde, geleneksel tapınaklarında ve dar ara sokaklarında intikamla yanıp tutuşan ruhlar olan Yokai'lerin kol gezdiği güzel ve tekinsiz şehri keşfet.



Yeni nesil teknolojiden faydalanacak şekilde oluşturulan ve çok ince detaylarla baş döndürücü bir şekilde resmedilen Shibuya Yaya Yolu, Tokyo Kulesi gibi simgesel mekânları keşfet. Nüfusu yok olunca zamanda donup kalmış şehri deneyimle ve aileni kurtarma görevinde gerçeküstü ölüler diyarına yolculuk yap.

Yıkıcı element becerileri

Geliştirilebilir element güçlerini ve hayalet avlama yeteneklerini doğaüstü tehlikeye karşı birlikte kullan. Ruhani becerilerini Tokyo'nun siluetinin en üstüne yükselmek için kullan. Yeni görevler keşfetmek ya da düşmanlarına karşı avantaj elde etmek için sokakların üstünde gez.

Ghostwire: Tokyo PC Sistem Gereksinimleri

MİNİMUM

İşletim Sistemi: 64-BIT WINDOWS 10 VERSION 1909 VEYA DAHA YÜKSEK

64-BIT WINDOWS 10 VERSION 1909 VEYA DAHA YÜKSEK İşlemci: CORE I7 4770K @ 3.5GHZ VEYA AMD RYZEN 5 2600

CORE I7 4770K @ 3.5GHZ VEYA AMD RYZEN 5 2600 Bellek: 12 GB RAM

12 GB RAM Ekran Kartı: NVIDIA GTX 1060 VEYA AMD RX 5500 XT (VRAM 6 GB VEYA DAHA YÜKSEK)

NVIDIA GTX 1060 VEYA AMD RX 5500 XT (VRAM 6 GB VEYA DAHA YÜKSEK) DirectX: Sürüm 12

Sürüm 12 Depolama: 20 GB kullanılabilir alan

20 GB kullanılabilir alan İlave Notlar: SSD Önerilir

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