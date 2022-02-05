Ghostwire: Tokyo Çıkış Tarihi Netleşti!

Tango Gameworks ve Bethesda, yeni aksiyon macera oyunları Ghostwire: Tokyo'nun 25 Mart 2022'de PlayStation 5 ve PC için çıkacağını duyurdu. Oyuncular ayrıca oyunun aksiyon dolu oynanışını, atmosferini ve dikkat çeken vizyonunu ilk defa detaylı olarak görme şansı elde ettiler. Ghostwire: Tokyo çıkış tarihi ve oynanış detayları haberimizden ulaşabilirsiniz. İşte detaylar!

Ghostwire: Tokyo Çıkış Tarihi Resmiyet Kazandı

Dünyanın en ilgi çekici şehirlerinden biri olan Tokyo şehrini yeniden canlandıran Ghostwire: Tokyo, oyuncuları büyüleyici bir yolculuğa çıkarıyor olacak. Ghostwire: Tokyo oyuncuların bir yandan Tokyo'yu işgal eden tehditkar Hannya'yı, takipçilerini ve ziyaretçileri yenmeye çalışırken, bir yandan da Ethereal Weaving (Ruhani Dokumacılık) mistik sanatlarına hakim olmaya çalışacağı bir aksiyon macera oyunu.

Bu doğaüstü varlıkların Ghostwire'ın dünyasında dolaşarak oluşturdukları atmosfer, adeta Tokyo'ya, şehrin tuhaflıklarına ve taşıdığı sırlara yazılmış bir aşk mektubu gibi hissettiriyor.

Ghostwire: Tokyo, oyuncuları Japon efsanelerinden, halk hikâyelerinden ve masallarından çıkıp gelmiş karakterlerle dolu bir dünyaya götürüyor. Bu hikâyeler, karşılaşacağınız sıradışı yaratıkların birçoğuna ilham vererek Ghostwire'a gerçek bir Tokyo havası katıyor olacak. Oyuncular, Tokyo'nun ultra modern halinde dolaşacak, şehrin simgeleşmiş noktalarını keşfedecek ve sokaklarda gizlenen sırları ortaya çıkaracak.

Alışılmış yolların dışına çıkmaya cesaret eden oyuncular, yardıma ihtiyacı olan büyüleyici karakterlerle, kurtarılmayı bekleyen sayısız ruhla ve nadir eşyalara karşılık cömert ödüller veren mırıldayan dostlarla karşılaşacaklar. Ghostwire'ın yan hikâyeleri, alışılmış ek içeriklerden farklı olarak oyunun dünyasını ve vizyonunu daha da ileri taşıyan ilgi çekici hikâyelerden oluşuyor.

Ghostwire: Tokyo Deluxe Sürüm'ü ön sipariş eden PS5 oyuncuları, 22 Mart 2022'de oyuna erken erişim elde edecekler. Ayrıca Sokak Giyimi Kıyafet Paketi, Shinobi Kıyafeti ve Kunai Silahı'na da erişebilecekler. Ghostwire: Tokyo, 25 Mart 2022'de PS5 ve PC için tüm dünyada çıkıyor. Oyunun detaylı oynanış videosuna yukarıda yer alan oynatıcıdan ulaşabilirsiniz.

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