Ghostwire: Tokyo İçin Geliştirici Ekibin DLC Planları Olabilir

Merakla beklenen Ghostwire: Tokyo, Mart ayı sonunda piyasaya sürüldü ve şu ana dek beklentilerin üstünde notlar aldı. Metacritic'teki 77 puan ortalamanın üstünde olduğunu doğrularken, Steam'deki "çok olumlu" incelemeler oyunun oyuncular tarafından oldukça beğenildiğini gözler önüne seriyor. Bugünse oyunun geleceği ile ilgili bazı yeni bilgiler gün yüzüne çıktı.

Ghostwire: Tokyo'yu oynayıp bitirdiyseniz bu evrenin daha da genişleyip genişlemeyeceğini merak ediyor olabilirsiniz ve henüz kesin bir şey bilmemize rağmen yönetmen Kenji Kimura'nın en azından bazı fikirleri var. IGN Japan'a verdiği yakın tarihli bir röportajda Kimura, hem gelecekte olabilecek DLC'lerden hem de Ghostwire: Tokyo'yu geliştirmeye devam edeceklerinden bahsetti.

Röportajın çoğu oyunun ortamının arkasındaki tasarım sürecini tartışmaktan ibaretti. Kimura, potansiyel bir Ghostwire: Tokyo devam oyununun veya DLC paketinin nasıl görüneceğine dair pek bir şey söylemedi. Bununla birlikte yoğunlukları bittiğinde ve işler sakinleştiğinde daha fazla fikrin ortaya çıkabileceğinden bahsetti.

Geliştirici Ekip Yeni Bir IP ile Oyuncuları Şaşırtabilir

Kimura, gelecek içeriklerle ilgili herhangi bir karar vermediğini bu nedenle spesifik bir şey söyleyemeyeceğini açıklığa kavuşturmaya devam etti. Ek olarak gelecekteki Ghostwire: Tokyo içeriğine olan ilgisine rağmen tıpkı bu oyunda yaptıkları gibi yeni bir IP ile oyuncuları yeniden şaşırtmayı umduğunu belirtti.

Bu aşamada detayların ve somut kararların eksikliği nedeniyle oyuncuların yeni DLC veya Ghostwire: Tokyo'nun devamı hakkında bir şey öğrenmesi zor ancak gelecek içerik her ne olursa olsun, oyuncuları evrene geri döndürmeyi ve evrenin eksiklerini bir bütün hâline getirmeyi başarırsa o zaman bu IP'nin çekiciliği çok daha geniş kitlelere ulaşabilir.