Gigabyte'ın Bu Özelliği Ryzen İşlemcilerin Oyun Performansını Bedavaya Artırıyor!

PC kullanıcılarının en çok tercih ettiği markalardan biri olan Gigabyte, AMD işlemcilerin oyun performansını yüzde 35'e kadar artıran yeni "Turbo Modu" özelliğini duyurdu. Üstelik bu özellikten faydalanmak için yeni bir ürün almanıza ya da para harcamanıza gerek yok. İşte Gigabyte'ın yeni Turbo Modu!

Gigabyte Turbo Modu ile AMD İşlemcilerde %35 Performans Artışı Mümkün!

Gigabyte’ın yeni geliştirdiği Turbo Modu, anakart BIOS’unda yapılan bir ayar ile AMD Ryzen işlemcilerin performansını önemli ölçüde artırmayı hedefliyor. Özellikle oyun performansında fark yaratan bu mod, AMD’nin AM5 soketli anakartlarında kullanılıyor.

Turbo Modu, işlemcinin daha hızlı çalışmasını sağlayan optimizasyonlar yaparak, daha yüksek frekanslara ulaşmasına yardımcı oluyor. Bu da oyunlarda kare hızlarını artırıyor ve genel sistem performansını iyileştiriyor.

X870 ve X670 anakartlarında kullanılabilen bu özellik, özellikle Ryzen 9000X3D serisi işlemcilerde oyun performansını %35'e kadar artırmayı vaat ediyor. Ryzen 7000 ve 9000X serisi işlemcilerde de ciddi bir performans farkı yaratacak. Söz konusu mod X870 ve X670 anakartlarının BIOS’unda bir seçenek olarak sunulacak.

Yani herhangi bir özel yazılım ya da ekstra araç gerekmiyor. Kullanıcıların tek yapması gereken BIOS ayarlarına girerek bu modu açmak yeterli olacak. Yeni BIOS yazılımı henüz kullanıma sunulmadı ancak yakın zamanda tüm ilgili anakart modellerine sunulması ve rakip şirketlerden de benzer hamleleler yapılması bekleniyor.