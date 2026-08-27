Yapay Zeka Teknolojilerinin Kalbi GITEX AI Türkiye ile İstanbul'da Atacak

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Yapay zeka dünyasının önemli isimlerini bir araya getirecek GITEX AI Türkiye, 9-10 Eylül 2026 tarihlerinde İstanbul Fuar Merkezi'nde düzenlenecek. İki gün sürecek etkinlikte yapay zekanın farklı sektörlerdeki kullanımı, yatırımlar ve Türkiye'nin teknoloji ekosistemi ele alınacak.

Etkinlik kapsamında Dell Technologies, NVIDIA, Huawei, Google Cloud, SAP, Trendyol, Hepsiburada ve Halkbank gibi çok sayıda şirketin temsilcileri teknoloji dünyasıyla buluşacak. İTÜ ARI Teknokent, ODTÜ TEKNOKENT, YTÜ Yıldız Teknopark ve Turcorn100 gibi Türkiye'nin girişimcilik ekosisteminde yer alan kuruluşlar da etkinlikte bulunacak.

GITEX AI Türkiye'de Hangi Konular Ele Alınacak?

Programda fiziksel yapay zeka ve gerçek dünya altyapıları, Endüstri 4.0'dan yapay zeka odaklı üretime geçiş ve Türkiye'ye yönelik uluslararası girişim sermayesi yatırımları gibi konular öne çıkacak. Etkinlik boyunca yerli ve yabancı teknoloji yöneticileri, yatırımcılar ve girişimciler farklı oturumlarda bir araya gelecek.

Cumhurbaşkanlığı Yatırım ve Finans Ofisi ev sahipliğinde gerçekleştirilecek GITEX AI Türkiye, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından da destekleniyor. Etkinlik, 9-10 Eylül 2026'da İstanbul Fuar Merkezi'nde ziyaretçilerini ağırlayacak.

GITEX AI Türkiye Ücretli mi?

GITEX AI Türkiye'yi ziyaret etmek isteyenler için ücretsiz ziyaretçi bileti seçeneği bulunuyor. Konferans oturumlarına katılmak isteyenler ise ücretli konferans bileti satın alabiliyor. Organizasyon tarafından paylaşılan GTRVUP50 koduyla konferans biletlerinde yüzde 50 indirim uygulanıyor.