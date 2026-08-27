Xiaomi'nin Dev Bataryalı Telefonu Globalde Tanıtıldı! 12 GB RAM'i Var
Xiaomi, Redmi Note 17 Pro 5G'yi globalde tanıttı. Peki Çinli markanın yeni telefonu özellikleriyle kullanıcılara neler sunuyor? İşte merak edilen detaylar!
⚡ Önemli Bilgiler
- Xiaomi, Redmi Note 17 Pro 5G'yi globalde tanıttı.
- Akıllı telefonda Snapdragon 6s Gen 4 işlemci, 12 GB'a kadar RAM ve 8340 mAh batarya gibi özellikler karşımıza çıkıyor.
- Redmi Note 17 Pro 5G’nin 8 GB RAM ve 256 GB dahili depolama sunan versiyonu 479,90 euro (26.962 TL) fiyat etiketiyle satışa çıktı.
Xiaomi, Redmi Note 17 Pro 5G'yi globalde tanıttı. Yeni telefonda 120Hz yenileme hızı sunan AMOLED ekran, Snapdragon 6s Gen 4 işlemci, 12 GB'a kadar RAM ve 8340 mAh batarya gibi güçlü özellikler bulunuyor. İşte Redmi Note 17 Pro teknik özellikleri ve fiyatı!
Redmi Note 17 Pro 5G Özellikleri Neler?
- Ekran boyutu: 6,83 inç
- Ekran tipi: AMOLED
- Çözünürlük: 2772 x 1280 piksel
- Tazeleme hızı: 120 Hz
- Parlaklık: 3500 nit (maksimum)
- Ekran koruması: Gorilla Glass Victus 2
- Mavi ışık koruması: Donanımsal TÜV Rheinland Low Blue Light
- İşlemci: Snapdragon 6s Gen 4
- RAM seçenekleri: 8 GB, 12 GB
- Depolama seçenekleri: 256 GB, 512 GB
- Ana kamera: 50 MP, OIS
- Ultra geniş açı: 8 MP
- Ön kamera: 16 MP
- Batarya: 8340 mAh
- Şarj: 67W hızlı şarj
- Ters şarj: 22,5W (diğer cihazları şarj edebilme)
- Kullanım süresi: 2 günden fazla (Xiaomi iddiası)
- Ses: Çift hoparlör, Dolby Atmos
- Dayanıklılık: IP66/IP68 su ve toz direnci
- Renk seçenekleri: 3 renk
Redmi Note 17 Pro 5G Ekran Özellikleri Neler?
Redmi Note 17 Pro 5G'de 6,83 inç boyutlarında, 120Hz tazeleme hızı ve 2772 x 1280 piksel çözünürlük sunan AMOLED bir ekran mevcut. Geçen yıl piyasaya sürülen selefi Redmi Note 15 Pro 5G'de de aynı ekran özellikleri tercih edilmişti. Yeni model en azından ekran tarafında devasa değişikliklerle gelmiyor diyebiliriz.
Redmi Note 17 Pro 5G İşlemci Özellikleri Neler?
Cihazda Qualcomm'un Snapdragon 6s Gen 4 işlemcisi yer alıyor. 4 nm üretim teknolojisiyle geliştirilen bu donanım 5 nm destekli veya daha eski yongalardan daha verimli ve yüksek performansta çalışıyor. Oyun performansında da kullanıcıları üzmeyen yonga seti Call of Duty Mobile, PUBG Mobile ve Genshin Impact gibi yapımları akıcı bir şekilde çalıştırabiliyor.
Redmi Note 17 Pro 5G Kamera Özellikleri Neler?
Ürün kamera tarafında çok iddialı değil. Bu modelle daha çok günlük kullanıma yönelik fotoğraflar ve selfieler çekebileceksiniz. Bu kapsamda telefonda 50 megapiksel ana kamera ile 8 megapiksel ultra geniş açılı kamera bulunuyor. Önde ise 16 megapiksel çözünürlüklü bir selfie kamerasına yer veriliyor.
Redmi Note 17 Pro 5G'nin ana kamerasında OIS desteği var. Bu sayede fotoğraflarınızın el titremesinden dolayı bulanık veya bozuk çıkması gibi durumlarla karşılaşmıyorsunuz. Ayrıca ultra geniş açı sensörüyle fotoğraf çekimlerinizde kadraja daha fazla detay sığdırabiliyorsunuz.
Redmi Note 17 Pro 5G Batarya Özellikleri Neler?
Cihazın en çok dikkat çeken özelliklerinden birisi de pili diyebiliriz. Zira modelde 67W hızlarında şarj olabilen 8340 mAh'lik bir batarya kullanılıyor. Hatta şirketin iddiasına göre akıllı telefonun bataryası iki günden fazla kullanım imkanı sunabiliyor. Tabii bunların gerçek kullanımlarda değişebileceğini belirtelim.
Redmi Note 17 Pro 5G Fiyatı Ne Kadar ve Türkiye'de Satılacak mı?
Redmi Note 17 Pro 5G’nin 8 GB RAM ve 256 GB dahili depolama sunan versiyonu 479,90 euro (26.962 TL) fiyat etiketiyle satışa çıktı. Türkiye’de uygulanan vergiler de hesaba katıldığında cihazın fiyatı yaklaşık 54.978 TL seviyesine çıkabilir. Bunun yalnızca tahmini bir fiyat olduğunu ve şirketin ülkemizde yerel fiyatlandırma politikası uygulayabileceğini de belirtelim.
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Editörün Yorumu
Redmi Note 17 Pro 8340 mAh bataryasıyla beğenileri kazanacak diyebilirim. İki günlük kullanım vaat eden bu kapasite segmentinde üst sıralara oynuyor diyebilirim. Ancak buna rağmen 480 euroluk fiyat etiketi rekabet avantajını biraz zayıflatıyor. Pil odaklı kullanıcılar için cazip olsa da aynı fiyata daha güçlü işlemcili rakipler mevcut.