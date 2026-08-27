Uzay ve At Yarışı Oyunları Bedava Oldu! Simülasyon Sevenler Kapsın

Epic Games, her hafta düzenli olarak ücretsiz oyun vermeye devam ediyor. Geçtiğimiz hafta Cardpocalypse oyununu ve Albion Online için 55 dolar (2 bin 646 TL) değerindeki "Destansı Büyücü" paketini bedava veren şirket, bu hafta ise at yarışlarını da içeren çiftlik oyunu ile uzay simülasyonunu hiçbir ücret ödemeden almanıza olanak tanıyor.

Epic Games Hangi Oyunları Ücretsiz Veriyor?

Epic Games, Breathedge ve Rival Stars Horse Racing: Desktop Edition'ı ücretsiz olarak sunmaya başladı. Oyunları almak için son tarih 3 Eylül 2026 olarak belirlendi. Fırsat kapsamında her iki oyunu da hiçbir şekilde ödeme yapmadan kütüphanenize ekleyebilirsiniz. Bunu bir kez yaptıktan sonra sonsuza kadar size ait olacaklar.

FIRSAT Breathedge %100 İNDİRİM Ücretsiz ₺299,00 0 gün : 0 saat Kampanyaya Git →

FIRSAT Rival Stars Horse Racing: Desktop Edition %100 İNDİRİM Ücretsiz ₺299,00 0 gün : 0 saat Kampanyaya Git →

Breathedge ve Rival Stars Horse Racing'in Fiyatı Ne Kadar?

Breathedge normalde Epic Games üzerinden 299 TL'ye satılıyor. Rival Stars Horse Racing'in masaüstü sürümü ise şimdiye kadar Epic mağazasında yoktu, bu fırsatla birlikte eklendi. O yüzden normal fiyatı hakkında şimdilik bilgi yok. Ama fikir vermesi açısından rakip platform Steam'de fiyatı 14.49 dolar (697 TL). Epic'te de muhtemelen yerel fiyatlandırma sayesinde 200-300 TL aralığında fiyat etiketi taşıyacaktır.

Breathedge Nasıl Bir Oyun?

Uzay oyunları arasında konumlanan Breathedge'de büyük bir uzay gemisi kaza yapıyor. Gemide çeşitli tabutlar var. Geriye kimse kalmamış. En azından sizin dışınızda. Bu koca enkazın ortasında tek başınıza hareket ediyorsunuz. Çevreyi keşfediyor, yaşananların arkasındaki gizemi çözmeye çalışıyorsunuz. Tabii, çok bir göreviniz de var: Prensesi kurtarmak.

Hayatta kalmak için oksijen, elektrik ve sıcaklık gibi durumlara çok dikkat etmeniz şart. Boğulabiliyor, donabiliyor, yanabiliyor ya da elektrik çarpmasından etkilenebiliyorsunuz. Kafanıza darbe almak da psikolojinizin bozulması da sizi büyük ölçüde olumsuz etkiliyor. Evet, keşif oyunun büyük bir kısmını oluşturuyor ama bunun yanında hayatta kalmak için yapmanız gerekenlere de odaklanmalısınız.

Enkazda çeşitli malzemeler bulmanız gerekiyor. Bunları da yeni eşyalar üretmek için değerlendiriyorsunuz. Elektrik bandı gibi basit araçlar dahi bu oyunda kritik önem taşıyor. Gereksiz eşyalar yapıp bunları uzay boşluğuna fırlatabileceğiniz gibi, bazı malzemeleri çok faydalı araçlar elde etmek için de kullanabiliyorsunuz.

Breathedge'in Minimum Sistem Gereksinimleri Neler?

İşletim Sistemi: Windows 7 / 8 / 10 (64-bit)

Windows 7 / 8 / 10 (64-bit) Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 660

NVIDIA GeForce GTX 660 İşlemci: Intel core i3 (3. nesil)

Intel core i3 (3. nesil) RAM: 8 GB

8 GB Depolama: 7 GB kullanılabilir alan

7 GB kullanılabilir alan DirectX: Sürüm 10

Rival Stars Horse Racing Nasıl Bir Oyun?

Rival Stars Horse Racing, temelde bir çiftlik oyunu ama oldukça kapsamlı şekilde tasarlanmış. Oyunun başında eski ve bakımsız bir çiftlik size veriliyor. Ailenizin mirasını korumanız için burayı yeniden ayağa kaldırmak zorundasınız. Ahırınızı yönetiyor, çiftliği geliştiriyor, yeni karakterlerle tanışıyor ve kendi at takımınızı kuruyorsunuz.

Oyunun temelinde yarışlar var. Atınıza binip farklı yarışlara katılabiliyorsunuz. Hikâye modu da var, çevrim içi çok oyunculu mod da var. Eğer ikincisini tercih ederseniz diğer oyuncularla mücadele edebiliyorsunuz. Yarışlar gerçek pistlerden esinlenilerek hazırlanan mekânlar içeriyor. Tabii, yarışmak için at yetiştirmeniz de gerek. Farklı renklere sahip taylar üretebiliyor, özelliklerini istediğiniz gibi ayarlayabiliyorsunuz. Hatta Horse Creator ile oluşturduğunuz atları toplulukla paylaşmanız da mümkün.

Rival Stars Horse Racing'in Minimum Sistem Gereksinimleri Neler?

İşletim Sistemi: Windows 7 (SP1+) / 10 (64-bit)

Windows 7 (SP1+) / 10 (64-bit) Ekran Kartı: Intel HD 4000

Intel HD 4000 İşlemci: Intel Core i5

Intel Core i5 RAM: 4 GB RAM

4 GB RAM Depolama: 3 GB kullanılabilir alan

3 GB kullanılabilir alan DirectX: Sürüm 11

Editörün Yorumu

Bu iki oyun, çok fakrlı oyunculara hitap ediyor. Açıkçası Breathedge, bana göre keşfetme ve hayatta kalma mekaniklerini seven kişilere daha uygun. Uzayda dolaşmak, kazanın sebebini araştırmak, malzeme toplamak ve yeni eşyalar üretmek, oksijen ve benzeri durumlara dikkat etmek zorunda olmak size ilgi çekici geliyorsa kesinlikle denemenizi tavsiye ederim.

Rival Stars Horse Racing, bence daha sakin oynanış sevenlere hitap ediyor. En azından size çiftlik yönetimi tarafında bunu sağlıyor. At yarışları ise oldukça heyecan verici. Eğer at yarışlarının yanı sıra at tasarlama ve yetiştirme, ahır yönetme, çiftlik geliştirme fikri dikkatinizi çekiyorsa bunu da seveceğinize eminim.