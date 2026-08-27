Aksiyon Dolu FPS Oyununda İndirim Başladı: Fiyatı 900 TL Düştü!

Aksiyon oyunu sevenler için Steam’de dikkat çeken bir indirim başladı. Platform geçtiğimiz yıllarda piyasaya sürülen ve oyuncular tarafından beğenilen bir yapımda indirime gitti. Peki kampanya hangi oyunu kapsıyor ve ne zamana kadar devam edecek? İşte merak edilen detaylar!

Warhammer 40,000: Darktide Steam'de Kaç TL İndirime Girdi?

Warhammer 40,000: Darktide, Steam’de yüzde 75 oranında indirime girdi. Kampanya kapsamında oyunu 24,99 dolar (yaklaşık 1.202 TL) yerine 6,24 dolara (yaklaşık 300 TL) satın alabilirsiniz. Böylece 900 TL'ye yakın tasarruf edebilirsiniz. Bununla birlikte indirimlerin 8 Eylül’e kadar devam edeceğini de belirtelim.

Warhammer 40,000: Darktide Xbox'ta ve PlayStation'da Kaç TL?

Xbox Game Pass aboneliğiniz varsa Warhammer 40,000: Darktide’ı ek bir ücret ödemeden oynayabilirsiniz. Ancak aboneliğiniz yoksa oyunu Xbox platformundan 429 TL karşılığında satın almanız gerekiyor. PlayStation tarafında ise şu anda herhangi bir indirim bulunmuyor. Bu doğrultuda oyunun fiyatı 799 TL.

Warhammer 40,000: Darktide Nasıl Bir Oyun?

Fatshark tarafından geliştirilen Warhammer 40,000: Darktide birinci şahıs nişancı (FPS) türünde bir oyun. Buradaki temel hedefiniz, dalgalar halinde saldıran düşmanları ortadan kaldırarak şehri işgalden kurtarmak. Savaş sistemi, ateşli silahlar ile yakın dövüş mekaniklerini bir arada kullanmanızı gerektiriyor. Doğrudan aksiyona girmeyi ve düşmanları parçalayarak ilerlemeyi seven oyuncular için uygun bir seçenek diyebiliriz.

Warhammer 40,000: Darktide Sistem Gereksinimleri Neler?

64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir

İşletim Sistemi : Windows 10 (64 bit) / Windows 11 (64 bit)

: Windows 10 (64 bit) / Windows 11 (64 bit) İşlemci : Intel i5-6600 (3.30GHz) OR AMD Ryzen 2400G (3.6 GHz)

: Intel i5-6600 (3.30GHz) OR AMD Ryzen 2400G (3.6 GHz) Bellek : 8 GB RAM

: 8 GB RAM Ekran Kartı : NVIDIA GeForce GTX 970 ya da AMD Radeon RX 570

: NVIDIA GeForce GTX 970 ya da AMD Radeon RX 570 DirectX : Sürüm 12

: Sürüm 12 Ağ : Genişbant internet bağlantısı

: Genişbant internet bağlantısı Depolama: 50 GB kullanılabilir alan

Editörün Yorumu

Warhammer 40,000: Darktide'ı geçmiş indirimlerde satın almıştım. Açıkcası beğenimi kazanan ve güzel vakit geçirdiğim bir oyun diyebilirim. Özellikle vurdulu kırdılı yapımları seviyorsanız ve aksiyon benim işim diyorsanız Warhammer 40,000: Darktide sizin için gerçekten çok uygun bir seçenek olabilir. Değerlendirmenizi öneririm.