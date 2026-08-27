Steam'de Bully ve Postal Dahil 45 Oyunun Engellendiği Ortaya Çıktı

Oyunlara yönelik yasal düzenlemeler konuşulmaya devam edilirken yeni bir gelişme meydana geldi. EngelliWeb, büyük çoğunluğu 2026 yılında olsa da 2023'ten bu yana alınan çeşitli kararlarla 45 oyunun erişime engellendiğini ileri sürdü. Oyuncuların en çok dikkatini çeken nokta ise bu yapımların arasında dünyaca ünlü oyun stüdyosu Rockstar Games'in Bully gibi yapımlarının bile listede yer alması oldu.

Steam'de Hangi Oyunların Yasaklandığı Öne Sürüldü?

EngelliWeb tarafından paylaşılan bilgilere göre Steam'de erişime engellenen oyunların arasında Bully: Scholarrship Edition, Poppy Playtime ve Manhunt oyunları bulunuyor. İlk ve son oyun, Grand Theft Auto serisinin geliştiricisi Rockstar Games'e ait. Bully, lisede geçen bir oyun ve zorbalık gibi içerikler barındırıyor. Üçüncü oyun ise biraz daha karanlık ve çocuklara kesinlikle uygun olmamasıyla biliniyor. Hem ilk oyunu hem ikinci oyunu çeşitli ülkelerde engellenmişti.

Erişim engeli gelen oyunlar sadece bunlarla sınırlı değil. İddiaya göre Postal'ın üç oyununu da içeriyor. Geriye kalan oyunlar ise henüz açıklığa kavuşmuş değil. EngelliWeb yalnızca bu yapımların ismini verdi. Henüz bu konu ile ilgili resmî açıklama yapılmadığı için tam olarak net bir tablodan bahsetmek mümkün değil.

Steam'de Erişime Engellenen Oyunların Sayfası Açılıyor mu?

Steam'de erişime engellendiği belirtilen oyunların sayfasına şu anda hiçbir sorun yaşanmadan girilebiliyor. EngelliWeb'e göre Valve henüz erişime engellenen oyunların Steam mağaza sayfasını Türkiye'den erişime kapatmadı. Henüz resmî bir açıklama olmadığı için bu oyunların oynanamaz hâle gelip gelmeyeceği ise şimdilik bilinmiyor.

Steam'de Engellendiği Belirtilen Oyunlar İçin Yaş Filtresi Var mı?

Steam'de erişim engeli gelen oyunların önemli bir kısmında yaş filtresi etkin. Örneğin daha önce çeşitli ülkelerde uygun olmayan içerikler barındırması gerekçesiyle yasaklanan Manhunt'un sayfasını açmaya çalıştığınızda direkt yaş doğrulaması ile karşılaşıyorsunuz. Oturum açan kişiler de yetişkin içerik filtrelemesini etkinleştirmesi hâlinde bu sayfaya erişilemiyor.