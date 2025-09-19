Dünyanın En Büyük Teknoloji Etkinliklerinden GITEX GLOBAL Başlıyor

Dünyanın en büyük ve en etkili teknoloji ve inovasyon etkinliği olarak kabul edilen GITEX 2025 için geri sayım başladı. Birleşik Arap Emirlikleri'nin teknoloji merkezi Dubai World Trade Centre'da gerçekleşecek olan bu dev organizasyon için ziyaretçi kayıt portalı resmen erişime açıldı.

GITEX 2025 İçin Kayıtlar Başladı!

13 – 17 Ekim 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan fuar, yapay zeka, siber güvenlik, bulut bilişim, mobilite ve dijital dönüşümün geleceğini şekillendiren binlerce yeniliği tek bir çatı altında toplayacak. 45. kez kapılarını açmaya hazırlanan GITEX, 170’ten fazla ülkeden 180.000’den fazla katılımcı ve 5.000’i aşkın teknoloji firmasını ağırlamayı hedefliyor.

Ziyaretçiler, fuar boyunca ana sahnede ve konferanslarda sektörün önde gelen vizyonerleri, C-seviye yöneticileri ve girişimcilerle bir araya gelme fırsatı bulacak. Eğer siz de bu etkinliğin bir parçası olmak istiyorsanız, GITEX'in sitesinden ayrıntıları öğrenebilirsiniz.

Özellikle Yapay Zeka'nın etik kullanımı, regülasyonları, sağlık, eğitim ve finans gibi sektörlere etkisi, fuarın ana odak noktaları arasında yer alacak. Ayrıca, akıllı mobilite çözümleri, döngüsel ekonomi ve en son startup yenilikleri de geniş bir yer kaplayacak. Kayıt portalı üzerinden etkinliğe katılım için farklı bilet seçenekleri sunuluyor:

Visitor Pass (Ziyaretçi Bileti): Sergi alanlarına ve eş zamanlı diğer şovlara giriş sağlar.

Sergi alanlarına ve eş zamanlı diğer şovlara giriş sağlar. Delegate Pass (Delege Bileti): Özel VIP salonlarına (Networking Lounge), ana sahneye ve ücretli çalıştaylara erişim gibi gelişmiş özellikler sunarak yoğun network kurmak isteyen profesyonelleri hedefler.

Özel VIP salonlarına (Networking Lounge), ana sahneye ve ücretli çalıştaylara erişim gibi gelişmiş özellikler sunarak yoğun network kurmak isteyen profesyonelleri hedefler. Certified Training Passes: Belirli konularda sertifikalı eğitim programlarına katılmak isteyenler için tasarlanmıştır.

GITEX, teknoloji dünyasının en büyük buluşma noktalarından biri olarak, küresel iş birliklerini teşvik etmeyi ve dijital ekonominin geleceğini şekillendiren stratejileri belirlemeyi amaçlıyor.