iPhone Air ve iPhone 17 Serisi Türkiye’de Satışa Çıktı

Apple'ın 9 Eylül'de tanıttığı iPhone 17, iPhone Air, iPhone 17 Pro ve iPhone 17 Pro Max, bugün itibarıyla Türkiye’de satışa çıktı. Geçtiğimiz hafta ön sipariş süreci başlayan telefonlar, 19 Eylül itibariyle üm dünyayla aynı anda ülkemizde alınabilir durumda.

Apple'ın Yeni iPhone'ları Türkiye'de Satışa Çıktı

Apple'ın yeni iPhone'ları Türkiye'de kullanıcılarla buluşmaya başladı. Bu sabah itibariyle şirketin ülkemizdeki mağazalarında ve internet sitesinde yeni iPhone'lardan birini almak isteyen kullanıcıların oluşturduğu yoğunluk başladı.

Apple Zorlu mağazasında erken saatlerde kuyruğa giren müşteriler, alkışlar eşliğinde yeni iPhone'larını satın aldılar. Şirketin iPhone 17 Pro ailesi ile sunduğu yeni renkleri Kozmik Turuncu ve Abis özellikle yoğun ilgi gördü.

Yeni iPhone'ları satın alan kullanıcılara geçiş nedenleri hakkında sorular sorulduğunda 120 Hz gibi ekran özellikleri ve kamera performansı cevapları öne çıktı. Görünüşe göre Apple, özellikle başlangıç model iPhone 17'ye getirdiği özellikler ile kullanıcıların beğenisini kazandı.

iPhone Air ve iPhone 17 Serisi Türkiye Satış Fiyatı

Model 256 GB 512 GB 1 TB 2 TB iPhone 17 77.999 TL 89.999 TL – – iPhone Air 97.999 TL 109.999 TL 121.999 TL – iPhone 17 Pro 107.999 TL 119.999 TL 131.999 TL – iPhone 17 Pro Max 119.999 TL 131.999 TL 143.999 TL 168.999 TL

Apple’ın yeni nesil işlemcisi A19’dan güç alan iPhone 17, 256 GB’lık modeli için 77.999 TL, 512 GB’lık modeli için ise 89.999 TL’den satışa sunuluyor. Bu seride 1 TB depolama seçeneği yer almıyor. iPhone Air, ince tasarımıyla öne çıkarken 256 GB versiyonu 97.999 TL, 512 GB versiyonu 109.999 TL, 1 TB versiyonu ise 121.999 TL fiyat etiketi taşıyor.

Gelişmiş kamerası ve A19 Pro işlemcisiyle dikkat çeken iPhone 17 Pro, 256 GB modeli için 107.999 TL, 512 GB modeli için 119.999 TL, 1 TB modeli için de 131.999 TL’den kullanıcılarla buluşuyor.

6,9 inç ekranlı iPhone 17 Pro Max ise 256 GB depolama seçeneğiyle 119.999 TL, 512 GB’lık modeliyle 131.999 TL, 1 TB’lık modeliyle 143.999 TL ve 2 TB’lık en yüksek depolama seçeneğiyle 168.999 TL’den ön siparişe açılmış durumda.