e-Posta Yoluyla Dolandırıcılığa Son: Gmail, Mavi Tik Özelliğini Android ve iOS Uygulamasına Getiriyor!

Google'ın sevilen e-posta uygulaması Gmail ile ilgili sevindirici bir gelişme yaşandı. Dev şirket, ilk olarak geçtiğimiz sene masaüstü versiyon için hayata geçirdiği mavi tik özelliğini, uygulamanın Android ve iOS sürümlerinde de kullanıma sunmak için hazırlıklara başladı.

Gmail'in Yeni Mavi Tik Özelliği Sahte e-Postaların Önüne Geçecek!

ABD merkezli teknoloji devi Google'ın geçtiğimiz sene Gmail için geliştirdiği mavi tik özelliğinin yakın zamanda platformun mobil sürümlerine geleceği bildiriliyor. Özellikle sahte e-posta'ların kullanıcıları yanıltmasının önüne geçen özelliğin güçlü bir kimlik doğrulaması sağlayacağı düşünülüyor.

Gmail'in yeni mavi tik özelliği, e-posta kutusunda gönderenin adı ve gönderi tarihi arasında yer alacak. Üzerine tıklandığında ise “Bu e-postanın göndereni örnek.com adresinin sahibidir ve profil resminde görünen logoyu doğrulanmıştır" ifadesinin bulunduğu bir uyarı mesajı görüntülenecek. Aktarılanlara göre yeni özellik, önümüzdeki birkaç hafta içinde kişisel Google ve Workspace hesaplarının kullanımına sunulacak.

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