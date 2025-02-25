Gmail, WhatsApp Web'in Sevilen Özelliğine Kavuşuyor

Yıllardır popülerliğini devam ettirmeyi başaran e-posta hizmeti Gmail, WhatsApp Web'in sevilen özelliğine sahip olmaya hazırlanıyor. Yazılım devi Google, e-posta hizmetinin kimlik doğrulama sisteminde önemli bir değişikliğin altına imza atacak.

Gmail Güvenliği Üst Seviyeye Taşıyacak

Gmail'de kimlik doğrulama için SMS aracılığıyla haneli altı haneli rakamdan oluşan bir kod geliyor. Google, yakında bu sistemi değiştirerek QR kodlarına geçecek. Yeni özellik tıpkı WhatsApp Web hizmetindeki gibi çalışacak.

Kullanıcılar akıllı telefonun kamerasıyla ekrandaki QR kodunu taratacak. Böylece hesaba giriş yapılabilecek. Bu hem güvenliği üst düzeye çıkaracak hem de kullanım kolaylığı sağlayacak. Artık kodları girmek için uğraşmak zorunda kalmayacaksınız. QR kodlarının ne zaman kullanıma sunulacağı henüz belli değil.

Şirketin böyle bir karar almasında kullanım kolaylığından ziyade güvenlik etkili oldu. SMS kodlarının kullanıcılar için bir risk olduğunu belirten Gmail sözcüsü Ross Richendrfer, kullanıcıları güvende tutmak için yenilikçi bir yaklaşım sunmaktan mutluluk duyduklarını söyledi.

SMS ile kimlik doğrulama özelliğinde bir dizi risk bulunuyor. Bilgisayar korsanları, kullanıcıların cihazına erişerek kodlara ulaşabiliyor. Bunun yanı sıra phishing yani oltalama yöntemi aracılığıyla kullanıcılar kandırılabiliyor.