Google, Video Üreten Yapay Zekası Veo 2'nin Ücretini Açıkladı!

ABD merkezli teknoloji devi Google, son dönemde odağının büyük bir kısmını yapay zeka teknolojisine ayırmış durumda. Şirket, geçtiğimiz bir yılda DeepMind isimli birimiyle hem Gemini isimli yapay zeka modelini daha da geliştirirken, bir dizi kullanışlı yeni yapay zeka aracını da piyasaya sürdü. Firmanın bu süreçte en çok dikkat çeken ürünlerinden biri ise metinden gerçekçi videolar üreten Veo 2 aracı.

Google, kısa bir süre önce geçtiğimiz aylarda duyurduğu Veo 2 ile ilgili en çok merak edilen soruyu cevapladı. Şirket, yetenekli yapay zeka aracının kullanım ücretini açıkladı.

Veo 2'yi Kullanmak İsteyenler Saatlik 1800 Dolar Ödeyecek

Google, kullanıcıların yazdığı birkaç cümlelik metinlerle oldukça gerçekçi video içerikleri oluşturmasını sağlayan Veo 2'nin kullanım ücretini açıkladı. Şirketin resmi fiyatlandırma listesinde paylaşılanlara göre Google Veo 2'nin kullanım maliyeti saniye başına 50 cent. Ufak bir hesaplamayla yapay zeka aracının dakikada 30 dolar, saatte ise 1800 dolarlık bir ücretinin olacacağını söyleyebiliriz.

Peki Google Veo 2, özellikle bireysel kullanıcılar için biraz tuzlu sayılabilecek bu fiyatı hakediyor mu? Yeni yapay zeka aracının rakipleri, OpenAI Sora ve RunWay'e göre önemli avatanjalara sahip. DeepMind ekibinin açıklamalarına göre Veo 2 ürettiği videolar için YouTube milyonlarca içeriğe sahip kütüphanesinden besleniyor. Yetenekli arac, bu sayede video üretiminde diğer modellere kıyasla ortaya daha yaratıcı ve başarılı sonuçlar çıkarabiliyor.

Özellikle sinema sektöründe kullanabilecekl içerikler üretebildiğini gördüğümüz Google Veo 2'yi, bir de film çekme maliyetleriyle karşılaştırabiliriz. Marvel’ın "Avengers: Endgame" filmi 356 milyon dolarlık bir prodüksiyon bütçesiyle çekildi. Bu oranla, filmdeki her saniyenin Veo 2 kullanılarak yapıldığını düşündüğümüz versiyonda filmin maliyeti yaklaşık olarak 32 bin dolara düşünüyor. Bu açıdan, Veo 2’nin maliyet açısından epey avantajlı olduğunu söyleyebiliriz.

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