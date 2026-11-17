GMKtec, M10 isimli yeni mini bilgisayarını küresel pazarda satışa sundu. Çok şık bir tasarıma sahip olan mini PC'de AMD tarafından geliştirilen Ryzen işlemcisi bulunuyor. 24 GB RAM ile birlikte gelen cihaz, 512 GB ve 1 TB olmak üzere iki farklı depolama seçeneği sunuyor. Bu arada bilgisayarda AMD Radeon 680M dahili ekran kartı mevcut.

GMKtec M10'un teknik özellikleri neler?

Özellik GMKtec M10 İşlemci AMD Ryzen 5 6600H İşlemci mimarisi Zen 3+ Çekirdek sayısı 6 Grafik birimi AMD Radeon 660M RAM 24 GB Depolama seçenekleri 512 GB / 1 TB SSD SSD yuvası 3 x M.2 Kablosuz bağlantı Wi-Fi 6E Bluetooth 5.2 Ethernet 2.5 Gigabit USB bağlantıları USB4, USB 3.2 Type-A, USB 2.0 Type-A Görüntü çıkışları 2 x HDMI 2.0 Boyutlar 114 x 106 x 42,5 mm Ağırlık 420 gram

GMKtec M10'un İşlemcisi Nasıl?

Mini bilgisayar gücünü AMD Ryzen 5 6600H işlemcisinden alıyor. 6 nm üretim süreciyle geliştirilen bu işlemci, altı adet Zen 3+ çekirdek içeriyor. Normalde 3.3 GHz hızında çalışan işlemci, ihtiyaç duyulduğunda 4.5 GHz hıza ulaşabiliyor. 45 W TDP değerine sahip model, günlük bilgisayar kullanımı ve çoklu görevler için yeterli işlem gücü sunuyor.

GMKtec M10'un Ekran Kartı Nasıl?

Bilgisayarda AMD Radeon 660M entegre ekran kartı bulunuyor. 6 nm üretim süreciyle geliştirilen bu GPU, RDNA 2 mimarisini kullanıyor ve 1,9 GHz'e kadar hıza ulaşabiliyor. Altı grafik çekirdeği içeren Radeon 660M, önceki nesil Vega tabanlı entegre ekran kartlarına kıyasla daha yüksek grafik performansı ve daha iyi enerji verimliliği sunuyor.

GMKtec M10 Hangi Bağlantı Noktalarına Sahip?

Bilgisayarın ön bölümünde iki adet USB 3.2 Type-A bağlantısı yer alıyor. Arka bölümde ise bir USB 3.2 Type-A, bir USB 2.0 Type-A ve USB4 bağlantısı bulunuyor. Görüntü aktarımı için iki HDMI 2.0 çıkışı sunulurken kablolu ağ bağlantısı 2.5 Gigabit Ethernet üzerinden sağlanıyor. USB4, yüksek veri aktarım hızlarının yanında uyumlu ekran ve çevre birimlerinin bağlanmasına da imkân tanıyan bir standart. Kablosuz bağlantıda Wi-Fi 6E ve Bluetooth 5.2 desteği mevcut.

GMKtec M10 Türkiye'de satılacak mı?

GMKtec M10'un Türkiye'de satışa sunulup sunulmayacağına dair herhangi bir açıklama yapılmadı. Gmktec'in bazı mini PC modelleri Türkiye'de internet üzerinden satılıyor. Bu göz önünde bulundurulduğunda GMKtec M10'un Türkiye'de satışa sunulma ihtimalinin olduğunu söylemek mümkün.

GMKtec M10'un fiyatı ne kadar?

114 x 106 x 42,5 mm boyutlarında ve 420 gram ağırlığında olan GMKtec M10'un 512 GB depolama alanına sahip sürümü 459.99 dolar (23 bin 190 TL), 1 TB depolama alanına sahip sürümü ise 529.99 dolar (26 bin 719 TL) fiyat etiketiyle satışa sunuldu.

Editörün Yorumu

GMKtec M10'un üç M.2 yuvası, USB4 bağlantısı ve 2.5 gigabit ethernet desteğinin önemli bir avantaj olduğunu söyleyebilirim. Bilgisayarın yalnızca 420 gram ağırlığında olması da taşınabilirlik açısından dikkat çekici. Gün içinde farklı yerlerde bilgisayar kullanması gerekenler için bu ağırlık önemli bir kolaylık sağlayabilir. 1 TB SSD seçeneği de yüksek depolama alanına ihtiyaç duyan kullanıcılar için iyi bir alternatif sunuyor.