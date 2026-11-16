12 GB RAM'li Android Tablet Tanıtıldı! 10.050 mAh Bataryası Var

OPPO yeni bir Android tablet tanıttı. Böylece Pad Air 6'nın özellikleri ve fiyatı belli oldu. Cihaz yüksek batarya kapasitesi ve yüksek yenileme hızı dahil olmak üzere birçok özelliğiyle öne çıkıyor. 8 GB ve 12 GB olmak üzere iki farklı RAM seçeneği sunan cihazda MediaTek tarafından geliştirilen sekiz çekirdekli bir Dimensity işlemcisi mevcut.

OPPO Pad Air 6'nın Özellikleri Neler?

Ekran Boyutu: 12.1 inç

12.1 inç Ekran Teknolojisi: IPS LCD

IPS LCD Ekran Çözünürlüğü: 1980 x 2800 piksel

1980 x 2800 piksel Ekran Yenileme Hızı: 120Hz

120Hz Ekran Parlaklığı: 900 nit

900 nit İşlemci: Dimensity 7360 Super

Dimensity 7360 Super RAM: 8 GB / 12 GB

8 GB / 12 GB Depolama: 128 GB / 256 GB

128 GB / 256 GB Arka Kamera: 8 MP

8 MP Ön Kamera: 8 MP

8 MP Batarya: 10.050 mAh

10.050 mAh Hızlı Şarj: 33W

33W Kalınlık: 6,89 mm

6,89 mm Ağırlık: 603 gram

OPPO Pad Air 6'nın İşlemcisi Nasıl?

Pad Air 6 gücünü Dimensity 7360 Super işlemcisinden alıyor. Bu işlemci, battle royale türünün başarılı bir örneği olan PUBG Mobile'ı ortalama 58 FPS, çevrim içi oyun platformu Roblox'u ortalama 35 FPS, kaliteli grafiklere sahip Genshin Impact'i ortalama 39 FPS, MOBA türünün bir örneği olan Mobile Legends: Bang Bang'i ortalama 59 FPS'te çalıştırıyor.

İşlemcide 2.5 GHz hızında çalışan dört çekirdek ve 2.0 GHz hızında çalışan dört çekirdek olmak üzere toplamda sekiz çekirdek bulunuyor. Bu işlemci, MediaTek tarafından 4 nm üretim süreciyle geliştirildi. 4 nm işlemci, 6 nm veya daha yüksek nm değerine sahip işlemcilere kıyasla hem daha yüksek performans sergiliyor hem de daha verimli çalışıyor.

OPPO Pad Air 6'nın Ekran Özellikleri Neler?

12,1 inç ekran büyüklüğüne sahip tablet, IPS LCD ekran üzerinde 1980 x 2800 piksel çözünürlük, 120Hz yenileme hızı ve 900 nit parlaklık sunuyor. Yüksek yenileme hızı sayesinde akıcı ekran deneyimi elde ediliyor. Bu arada serinin bir önceki modeli Pad Air 5'te 12,1 inç ekran boyutu, IPS LCD ekran, 1980 x 2800 piksel çözünürlük, 120Hz yenileme hızı ve 900 nit parlaklık mevcut.

OPPO Pad Air 6'nın Kamera Özellikleri Neler?

Tabletin arka yüzeyinde 8 megapiksel çözünürlüğünde kamera bulunuyor. 603 gram ağırlığında ve 6,89 mm kalınlığında olan tabletin ön yüzeyinde 8 megapiksel çözünürlüğünde kamera yer alıyor. Karşılaştırma yapmak gerekirse serinin bir önceki modeli Pad Air 5'te de aynı kamera çözünürlükleri tercih edilmişti.

OPPO Pad Air 6'nın Fiyatı Ne Kadar?

8 GB RAM ve 128 GB Depolama: 2.599 yuan (19.643 TL)

2.599 yuan (19.643 TL) 8 GB RAM ve 256 GB Depolama: 2.999 yuan (22.666 TL)

2.999 yuan (22.666 TL) 12 GB RAM ve 256 GB Depolama: 3.499 yuan (26.445 TL)

OPPO Pad Air 6 Türkiye'de Satılacak mı?

Türkiye'de şu anda Find X9 Pro ve Reno 15 dahil olmak üzere OPPO'nun pek çok telefonu satılıyor ancak Pad 5 ve Pad 4 Pro satışa sunulmamıştı. Bu göz önünde bulundurulduğunda Pad Air 6'nın Türkiye'de satışa sunulma ihtimalinin düşük olduğunu söylemek mümkün. Konu ile ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı.

Editörün Yorumu

OPPO Pad Air 6'nın batarya kapasitesinden yenileme hızına kadar birçok açıdan oldukça iddialı bir tablet olduğunu söyleyebilirim. Cihazın yüksek batarya kapasitesi sayesinde yoğun kullanımda bile uzun pil ömrü sunacağını düşünüyorum. Bu arada yüksek yenileme hızının da önemli bir avantaj olduğunu belirtelim. Bunun nedeni ise akıcı ekran deneyimi sağlaması.