GTA 6'ya Özel Xbox Kontrolcüsü Tasarlandı! Seçili Kişilere Veriliyor

Xbox, GTA 6'nın çıkışına günler kala özellikle GTA 6 hayranlarını sevindirecek bir hediye hazırladı. Şirket, seçili kişilere özel olarak bir çanta sunuyor. Bu çantanın içinde GTA 6 ile bağlantılı timsah tasarımına sahip bir Xbox kontrolcüsü de dahil birçok hediye bulunuyor.

Xbox'ın GTA 6 Hediye Paketinde Neler Var?

Xbox'ın gönderdiği çantanın İçinden çıkan ürünler arasında nakit parayı andıran bir tasarım, el feneri, anahtarıyla birlikte kilitli bir kutu ve özel Xbox kontrolcüsü mevcut. Ayrıca oyun ve abonelik hediyesi de bu hediye paketine dahil edilmiş durumda:

12 aylık Xbox Game Pass Ultimate üyeliği

Call of Duty: Modern Warfare 4

Grand Theft Auto 6 Ultimate Edition oyun kodu

Bilmeyenler için Game Pass Ultimate, Xbox'ın sunduğu ücretli oyun aboneliği. Kullanıcılar, bu üyelikle hizmet kapsamında sunulan oyunlara erişebiliyor. Ayrıca bazı oyunları kaldırılmadan önce indirimli alma imkânı elde edebiliyor. Bu arada GTA 6 için verilen kod da oyunun Ultimate Edition sürümünü kapsıyor.

GTA 6 İçin Hazırlanan Timsah Temalı Kontrolcü Nasıl Görünüyor?

GTA 6 hayranlarına özel Xbox kontrolcüsü, timsah derisini anımsatan pullu bir dış yüzeye sahip şekilde geliyor. Xbox düğmesi, timsah gözünü temsil eden bir bölüme yerleştirilmiş. Kontrolcünün yan kısımlarında ise timsah dişlerini andıran ayrıntılar var.

Çantadaki Lucia göndermesi de tasarımla aynı temayı taşıyor. GTA 6'nın ana karakterlerinden biri olan Lucia'nın adını kullanan kurye, teslimat sırasında "Beni Lucia gönderdi" diyerek paketin oyuna özel hazırlandığını açıkça ortaya koymuş durumda. Ne yazık ki Xbox'ın gönderdiği özel çanta, tüm oyunculara bir kampanya kapsamında dağıtılmıyor. Ayrıca kontrolcünün ayrıca satışa sunulup sunulmayacağı konusunda da henüz net bir açıklama yok.

GTA 6 Ne Zaman Çıkacak?

Grand Theft Auto 6, 19 Kasım 2026 tarihinde PlayStation 5 ve Xbox Series X / S için erişime açılacak. Oyunu önceden satın alan kullanıcılar, indirme işlemini şimdiden gerçekleştirebiliyor. Oyunun ne zaman PC'ye geleceği, online (çok oyunculu versiyon) modunun ne zaman çıkacağı gibi detaylar ise şimdilik belirsizliğini koruyor.

Editörün Yorumu

GTA 6'nın çıkışına sayılı gün kaldığını göz önüne alırsak bu çantanın Xbox'tan gelebilecek en iyi hediye olduğunu söyleyebilirim. "Lucia" göndermesi, timsah detayları ve dahasıyla hayranlar için hoş bir sürpriz olmuş. Açıkçası ben bu kontrolcünün ayrıca satışa sunulması hâlinde epey talep görebileceğini de düşünüyorum.