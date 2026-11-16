Samsung Telefonunuz Sizin Yerinize Seyahat Hazırlığı Yapabilir

Samsung'un üzerinde çalıştığı Galaxy Claw projesi, Galaxy AI'ın çalışma şeklini değiştirebilir. Şirket, yapay zeka asistanının sadece soruları yanıtlamasını değil, telefondaki farklı uygulamalardan bilgi alarak kullanıcının adına görevleri yerine getirmesini hedefliyor. Uygulama kodlarına göre bu doğrultuda bir seyahat planlayıcı da kullanıma sunulabilir.

Galaxy Claw, Seyahat Planlarını Nasıl Hazırlayacak?

İncelenen kodlarda "Travel Planner" isimli bir özellik tespit edildi. Uygulama kodlarına bakılırsa söz konusu araç, seyahat programı hazırlamaya ve yolculuk öncesindeki işleri düzenlemeye odaklanacak. Daha önce ortaya çıkan uygulama bağlantıları, Galaxy Claw'ın e-posta ve takvim bilgilerine erişebileceğini gösteriyor. Örneğin uçuş bilgileri e-postayla gönderilmişse ve seyahat tarihi takvimde kayıtlıysa sistem de bu bilgileri bir araya getirerek kullanıcının programını oluşturabilecek.

Galaxy Claw Başka Hangi Özellikler Sunacak?

Personal Agent Core uygulamasında "Travel Planner" dışında üç farklı özellik daha belirlendi. Bunlar şu şekilde:

Device Cleaner: Telefonda gereksiz dosyaların temizlenmesine yardımcı olacak.

Telefonda gereksiz dosyaların temizlenmesine yardımcı olacak. AI Contact Widget: Kişilere daha kolay erişilmesini sağlayan yapay zeka destekli bir widget sunacak.

Kişilere daha kolay erişilmesini sağlayan yapay zeka destekli bir widget sunacak. Daily Brief: Samsung'un "Now Brief" özelliği için günlük bilgilendirme aracı olarak çalışacak.

Galaxy Claw Ücretli mi Olacak?

Henüz kesinleşmemekle birlikte Galaxy Claw'ın daha önce Galaxy AI Premium adı altında ücretli abonelik planlarına dahil edileceği iddia edilmişti. Şirket, henüz ücret konusunda net bir açıklamada bulunmadı. Galaxy Claw'ın ücretsiz Galaxy AI özellikleri arasında mı yer alacağını yoksa ayrı bir abonelik mi gerektireceğini ilerleyen süreçte öğreneceğiz.

Galaxy Claw Türkiye'de Kullanılacak mı?

Samsung, Galaxy Claw'ın hangi ülkelerde kullanıma sunulacağına ilişkin henüz bir açıklama yapmadı. Türkiye'deki Galaxy kullanıcılarının bu özellikten yararlanıp yararlanamayacağı konusunda da şimdilik net bir açıklama yok fakat şirketin mevcut yapay zeka özelliklerini Türkiye'de sunmuş olması, Galaxy Claw'ın da Türkiye'deki kullanıcılarla buluşturulabileceğine işaret ediyor.

Galaxy Claw Ne Zaman Kullanıma Sunulacak?

Galaxy Claw henüz resmi olarak tanıtılmadı. Seyahat planlama ve diğer araçların Personal Agent Core uygulamasının geliştirme aşamasındaki sürümünde yer alsa da bunlar tek başına özelliklerin kullanıma hazır olduğunu göstermiyor. Ancak Samsung'un ilerleme hızına bakılacak olursa çok fazla beklememize gerek kalmayabilir.

Editörün Yorumu

Seyahat planlama ve benzeri araçlar, Samsung'un kullanıcılara eksiksiz bir asistan sunmayı hedeflediğini gösteriyor. Açıkçası çok tercih edeceğim bir özellik olmayacak fakat ekstra kolaylık elde etmek isteyenler tarafından mutlaka değerlendirilebileceğini düşünüyorum.