390 Gram Ağırlığında Bilgisayar Tanıtıldı! 24 GB RAM ve Dahası

Mini bilgisayarlar arasına yeni bir model daha katıldı. Bmax, B12 Power'ı tanıttı. Böylece mini PC'nin özellikleri ve fiyatı belli oldu. Bu cihazda Intel'in çok güçlü bir Core Ultra işlemcisi bulunuyor. Yalnızca 390 gram ağırlığında olan bu bilgisayarda 24 GB RAM ve 1 TB SSD mevcut.

Bmax B12 Power'ın Özellikleri Neler?

Özellik Bmax B12 Power İşlemci Intel Core Ultra 9 185H Çekirdek / İş Parçacığı 16 / 22 Maksimum Frekans 5,1GHz Üretim Süreci Intel 4 Grafik Birimi Intel Arc Graphics Yapay Zeka Birimi Intel AI Boost NPU RAM 24 GB LPDDR5 RAM Hızı 4400MHz - 5600MHz Depolama 1 TB M.2 2280 PCIe NVMe SSD Ek Depolama 2,5 inç SATA HDD veya SSD Görüntü Çıkışları HDMI 2.1, DisplayPort 2.1, USB-C Ekran Desteği 3 adet 4K 60Hz monitör Kablosuz Bağlantı Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2 Kablolu Bağlantı 2,5 Gbps Ethernet USB Girişleri 2 x USB 3.2, 2 x USB 2.0, USB-C İşletim Sistemi Windows 11 Pro Boyutlar 126 x 112 x 52 mm Ağırlık 390 gram Soğutma Akıllı fan, çift bakır ısı borusu

Bmax B12 Power'da Hangi İşlemci Var?

B12 Power gücünü Intel Core Ultra 9 185H işlemcsiinden alıyor. 16 çekirdeğe sahip olan bu işlemcide verimlilik çekridekleri 3.8 GHz, performans çekirdekleri ise 5.1 GHz hıza ulaşabiliyor. İşlemcide Intel AI Boost adlı NPU da bulunuyor. NPU, yapay zeka işlemlerini hızlandırmak için tasarlanmış özel bir işlem birimi.

Bmax B12 Power'ın RAM ve SSD Kapasitesi Artırılabiliyor mu?

Bilgisayarda 24 GB LPDDR5 RAM bulunuyor. RAM doğrudan anakarta lehimlendiği için sonradan bellek eklemek veya mevcut kapasiteyi yükseltmek mümkün değil. Depolama alanında daha fazla seçenek sunulmuş. Dahili 1 TB M.2 2280 PCIe NVMe SSD'ye ek olarak bilgisayara 2,5 inç SATA HDD veya SSD takılabiliyor.

Bmax B12 Power Kaç Monitörü Destekliyor?

HDMI 2.1, DisplayPort 2.1 ve USB-C bağlantıları üzerinden aynı anda üç monitör kullanılabiliyor. Her ekran için 4K çözünürlükte 60Hz yenileme hızı destekleniyor. Bağlantı seçenekleri arasında iki USB 3.2, iki USB 2.0 ve tam özellikli bir USB Type-C girişi de yer alıyor. Bilgisayarda ayrıca 3,5 mm ses jakı ve 2,5 Gbps Ethernet bağlantısı bulunuyor. Kablosuz bağlantı için Wi-Fi 6 ve Bluetooth 5.2 desteği mevcut.

Bmax B12 Power'ın Soğutma Sistemi Nasıl?

126 x 112 x 52 mm boyutlarında olan mini bilgisayarda aktif soğutma sistemi bulunuyor. Fan ve çift bakır ısı borusu, işlemcinin ürettiği ısının uzaklaştırılmasını sağlıyor. Böylece bilgisayarın uzun süreli kullanımda bile serin kalması sağlanıyor.

Bmax B12 Power'ın Fiyatı Ne Kadar?

Windows 11 Pro işletim sistemi ile birlikte gelen Bmax B12 Power için 999.99 dolar fiyat etiketi belirlendi. Bu da güncel kur ile birlikte 50 bin 391 TL'ye denk geliyor.

Bmax B12 Power Türkiye'de Satılacak mı?

Bmax B12 Power'ın Türkiye'de satışa sunulup sunulmayacağına dair herhangi bir açıklama yapılmadı. Türkiye'de Bmax'in bilgisayarları satılmıyor. Bu göz önünde bulundurulduğunda Bmax B12 Power'ın Türkiye'de satışa sunulma ihtimalinin olduğunu söylemek mümkün.

Editörün Yorumu

Özellikleri göz önünde bulundurduğumda Bmax B12 Power'ın mini bilgisayarlar arasında oldukça iddialı bir model olduğunu söyleyebilirim. ore Ultra 9 işlemcisi yüksek performans sunarken 390 gramlık ağırlığı da taşımayı kolaylaştırıyor. Gün içinde farklı yerlerde bilgisayar kullanması gerekenler için bu hafiflik ciddi bir avantaj. Depolama kapasitesinin de 1 TB SSD olması oldukça önemli.