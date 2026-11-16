390 Gram Ağırlığında Bilgisayar Tanıtıldı! 24 GB RAM ve Dahası
Bmax B12 Power'ın özellikleri ve fiyatı açıklandı. Peki, çok hafif olan bu mini bilgisayar neler sunuyor? İşte bilgisayara dair merak edilen detaylar!
⚡ Önemli Bilgiler
- Bmax B12 Power için 999.99 dolar fiyat etiketi belirlendi. Bu da güncel kur ile birlikte 50 bin 391 TL'ye denk geliyor.
- B12 Power gücünü Intel Core Ultra 9 185H işlemcsiinden alıyor. 16 çekirdeğe sahip olan bu işlemcide verimlilik çekridekleri 3.8 GHz, performans çekirdekleri ise 5.1 GHz hıza ulaşabiliyor.
- Bilgisayarda 24 GB LPDDR5 RAM ve 1 TB SSD bulunuyor.
Mini bilgisayarlar arasına yeni bir model daha katıldı. Bmax, B12 Power'ı tanıttı. Böylece mini PC'nin özellikleri ve fiyatı belli oldu. Bu cihazda Intel'in çok güçlü bir Core Ultra işlemcisi bulunuyor. Yalnızca 390 gram ağırlığında olan bu bilgisayarda 24 GB RAM ve 1 TB SSD mevcut.
Bmax B12 Power'ın Özellikleri Neler?
|Özellik
|Bmax B12 Power
|İşlemci
|Intel Core Ultra 9 185H
|Çekirdek / İş Parçacığı
|16 / 22
|Maksimum Frekans
|5,1GHz
|Üretim Süreci
|Intel 4
|Grafik Birimi
|Intel Arc Graphics
|Yapay Zeka Birimi
|Intel AI Boost NPU
|RAM
|24 GB LPDDR5
|RAM Hızı
|4400MHz - 5600MHz
|Depolama
|1 TB M.2 2280 PCIe NVMe SSD
|Ek Depolama
|2,5 inç SATA HDD veya SSD
|Görüntü Çıkışları
|HDMI 2.1, DisplayPort 2.1, USB-C
|Ekran Desteği
|3 adet 4K 60Hz monitör
|Kablosuz Bağlantı
|Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2
|Kablolu Bağlantı
|2,5 Gbps Ethernet
|USB Girişleri
|2 x USB 3.2, 2 x USB 2.0, USB-C
|İşletim Sistemi
|Windows 11 Pro
|Boyutlar
|126 x 112 x 52 mm
|Ağırlık
|390 gram
|Soğutma
|Akıllı fan, çift bakır ısı borusu
Bmax B12 Power'da Hangi İşlemci Var?
B12 Power gücünü Intel Core Ultra 9 185H işlemcsiinden alıyor. 16 çekirdeğe sahip olan bu işlemcide verimlilik çekridekleri 3.8 GHz, performans çekirdekleri ise 5.1 GHz hıza ulaşabiliyor. İşlemcide Intel AI Boost adlı NPU da bulunuyor. NPU, yapay zeka işlemlerini hızlandırmak için tasarlanmış özel bir işlem birimi.
Bmax B12 Power'ın RAM ve SSD Kapasitesi Artırılabiliyor mu?
Bilgisayarda 24 GB LPDDR5 RAM bulunuyor. RAM doğrudan anakarta lehimlendiği için sonradan bellek eklemek veya mevcut kapasiteyi yükseltmek mümkün değil. Depolama alanında daha fazla seçenek sunulmuş. Dahili 1 TB M.2 2280 PCIe NVMe SSD'ye ek olarak bilgisayara 2,5 inç SATA HDD veya SSD takılabiliyor.
Bmax B12 Power Kaç Monitörü Destekliyor?
HDMI 2.1, DisplayPort 2.1 ve USB-C bağlantıları üzerinden aynı anda üç monitör kullanılabiliyor. Her ekran için 4K çözünürlükte 60Hz yenileme hızı destekleniyor. Bağlantı seçenekleri arasında iki USB 3.2, iki USB 2.0 ve tam özellikli bir USB Type-C girişi de yer alıyor. Bilgisayarda ayrıca 3,5 mm ses jakı ve 2,5 Gbps Ethernet bağlantısı bulunuyor. Kablosuz bağlantı için Wi-Fi 6 ve Bluetooth 5.2 desteği mevcut.
Bmax B12 Power'ın Soğutma Sistemi Nasıl?
126 x 112 x 52 mm boyutlarında olan mini bilgisayarda aktif soğutma sistemi bulunuyor. Fan ve çift bakır ısı borusu, işlemcinin ürettiği ısının uzaklaştırılmasını sağlıyor. Böylece bilgisayarın uzun süreli kullanımda bile serin kalması sağlanıyor.
Bmax B12 Power'ın Fiyatı Ne Kadar?
Windows 11 Pro işletim sistemi ile birlikte gelen Bmax B12 Power için 999.99 dolar fiyat etiketi belirlendi. Bu da güncel kur ile birlikte 50 bin 391 TL'ye denk geliyor.
Bmax B12 Power Türkiye'de Satılacak mı?
Bmax B12 Power'ın Türkiye'de satışa sunulup sunulmayacağına dair herhangi bir açıklama yapılmadı. Türkiye'de Bmax'in bilgisayarları satılmıyor. Bu göz önünde bulundurulduğunda Bmax B12 Power'ın Türkiye'de satışa sunulma ihtimalinin olduğunu söylemek mümkün.
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Editörün Yorumu
Özellikleri göz önünde bulundurduğumda Bmax B12 Power'ın mini bilgisayarlar arasında oldukça iddialı bir model olduğunu söyleyebilirim. ore Ultra 9 işlemcisi yüksek performans sunarken 390 gramlık ağırlığı da taşımayı kolaylaştırıyor. Gün içinde farklı yerlerde bilgisayar kullanması gerekenler için bu hafiflik ciddi bir avantaj. Depolama kapasitesinin de 1 TB SSD olması oldukça önemli.