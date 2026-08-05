Oyuncuların Dinlenmemesi, 8 Yıllık Battlefield Rakibinin Sonu Oldu

New Generation Games tarafından geliştirilen, 2018 yılında erken erişime giren World War 3'ün sunucuları kapatıldı. Oyunun daha geniş oyuncu kitlesine ulaşması için birçok adım atıldı ama asıl önemli kısım yani oyunculara kulak verme atlandığı için bu yapım da oyunculara veda etmek zorunda kaldı.

World War 3 Neden Kapatıldı?

World War 3'ün sunucularının kapatılmasının en önemli sebebi, şüphesiz ki aktif oyuncu kitlesindeki büyük düşüş oldu. Aslına bakacak olursanız geliştiriciler, bu sorunu aşmak için 2022 yılında ücretli olarak sunmak yerine oynaması ücretsiz hâle getirdi. Başlangıçta işe yaradı, oyuncu sayısı gerçekten de arttı ama uzun vadede beklenen başarıyı getirmedi.

Oyun, 2022 yılında sadece kısa bir süreliğine yaklaşık 12 bin eş zamanlı oyuncuya ulaştı. Tahmin edebileceğiniz gibi, bunu aynı şekilde sürdüremedi. Oyuncu sayısı zamanla düşmeye devam etti. Hatta sunucular kapatılmadan önce aktif oyuncu sayısı çift haneli sayılara kadar geriledi. Geliştirici tarafından yayınlanan açıklamada uzun değerlendirmeler yapıldığını ve bunun sonucunda oyuna verilen desteği tamamen sonlandırma kararı alındığını ifade etti.

World War 3 Neden Çok Oyuncu Kaybetti?

World War 3 başlangıçta Battlefield serisinin en büyük rakibi olarak görülüyordu. Gerçekçi silah mekaniklerine sahipti. Haritalar oldukça büyüktü. Savaş atmosferini çok iyi bir şekilde yansıtıyordu. Battlefield'a kıyasla oynanış bakımından beklentileri daha iyi karşılıyordu. Tabii, bunlar sadece başlangıçta sahip olduğu avantajlardı.

Oyun daha geniş bir kitle tarafından keşfedildikten sonra birçok sorun gün yüzüne çıkmaya başladı. Teknik sorunlar, oyunun başarıya ulaşmasının önündeki en büyük engellerden biri oldu. Kaldı ki geliştiricinin güncelleme sıklığı da oyuncuları pek tatmin etmiyordu. Geliştirme süreci bir hayli zaman alıyordu. Yakın zamanda piyasaya sürülen diğer savaş oyunları da âdeta tuzu biberi oldu.

World War 3 Hangi Süreçlerden Geçti?

World War 3, ilk olarak 2018 yılında erken erişim sürecinde bir oyun olarak çıktı. 2021 yılına kadar oyun geliştirilmeye devam edildi ama bu süreçte çok ciddi sorunlar görüldü. Geliştirici ekip, sorunları düzeltmek için epey çabaladı. 2022 yılına geldiğimizde ise daha geniş bir oyuncu kitlesi hedeflendiği için oynaması ücretsiz hâle getirildi. Haziran 2026'da ise oyunun sunucularının Ağustos ayında kapanacağının duyurusu yapıldı.

Oyunun geçtiği süreçleri göz önüne aldığımızda gerçekten de büyük bir değişim geçirdiğini görüyoruz. Ne var ki geldiğimiz noktada tozlu raflarda yerini almış oyun konumunda. Oynaması ücretsiz hâle getirilmesi bile onu bu olumsuz tablodan kurtarmak için yeterli olmadı.

Editörün Yorumu

Açıkçası ben bir oyun geliştiricisinin her şeyden önce arkasına topuluk desteğini alması gerektiğini düşünüyorum. Günümüzde çok iyi oyun yapmak yeterli olmuyor. Oyunculardan sürekli geri bildirim toplamak ve buna göre güncellemeler yayınlamak gerekiyor. World War 3'ün geliştiricisinin en büyük hatası ise güncellemelere yeterince ağırlık vermemesi ve oyunculardan gelen taleplere eğilmemesi oldu.