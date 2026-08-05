Xiaomi'nin Dev Bataryalı Telefonu Yolda! 200 MP Kamerası Var

Xiaomi çok yakında Redmi K100 ailesini kullanıcıların beğenisine sunacak. Akıllı telefonlarla ilgili bugüne dek çok sayıda sızıntı ortaya çıktı. Bu sayede neler beklememiz gerektiğini büyük oranda biliyoruz. Son olarak Çinli marka Redmi K100 Pro'nun batarya ve kamera özelliklerini açıkladı. İşte ayrıntılar!

Redmi K100 Pro Kamera Özellikleri Neler Olacak?

Xiaomi paylaştığı tanıtım posteriyle yaklaşan Redmi K100 Pro'da 200 megapiksel çözünürlüklü bir ana kameranın kullanılacağını duyurdu. Bu sensör aynı zamanda OIS desteğine de sahip olacak. Bu da fotoğraf çekimlerinizde el titremesinden dolayı meydana gelen bulanıklık gibi sorunların önüne geçebiliyor.

Cihazda buna ek olarak bir adet ultra geniş açı ve bir adet telefoto sensörü mevcut olacak. Fakat bu lenslerin çözünürlükleri henüz açıklanmadı. Burada ultra geniş açı sensörü sayesinde fotoğraf çekimlerinizde kadraja daha fazla detay sığdırabileceksiniz. Ek olarak telefoto lensi ise uzaktaki nesneleri sanki yakınınızdaymış gibi fotoğraflamanıza imkan veriyor.

Redmi K100 Pro Batarya Özellikleri Neler Olacak?

Telefonda 8.580 mAh kapasiteli bir batarya karşımıza çıkacak. Cihaz 100W kablolu, 50W kablosuz, 27W kablolu ters ve 22.5W kablosuz ters şarj teknolojilerini destekleyecek. Kısacası akıllı telefon hem yüksek hızlarda şarj olabilecek hem de başka cihazları şarj edebilecek. Batarya kapasitesi de çok rahat birkaç gün dayanabilecek seviyede.

Redmi K100 Pro Özellikleri Neler Olacak?

Ekran Boyutu: 6.59 inç

Ekran Çözünürlüğü: 1.5K

Ekran Paneli: Düz OLED (Yeni M11 materyali)

Ekran Yenileme Hızı: 185 Hz

Dokunmatik Örnekleme Hızı: 4800 Hz (Anlık)

Maksimum Parlaklık: 4500 nit

İşlemci (Yonga Seti): Snapdragon 8 Elite Gen 5 V Series

RAM: LPDDR5X

Depolama: UFS 4.1

Batarya Kapasitesi: 8580 mAh

Kablolu Hızlı Şarj: 100W

Kablosuz Hızlı Şarj: 50W

Kablolu Ters Şarj: 27W

Kablosuz Ters Şarj: 22.5W

Ana Kamera: 200 Megapiksel (OIS destekli)

Yardımcı Kameralar: Ultra geniş açılı lens ve telefoto kamera

Parmak İzi Okuyucu: 3D ultrasonik (Ekran altı)

Dayanıklılık Sertifikası: IP68 (Suya ve toza karşı dayanıklı)

Kasa Yapısı: Metal çerçeve ve cam arka yüzey

Ses Donanımı: Stereo hoparlörler

Bağlantı Teknolojileri: Wi-Fi 7, Bluetooth 6.0, UWB

Redmi K100 Pro Ne Zaman Tanıtılacak ve Türkiye'de Satılacak mı?

Xiaomi, Redmi K100 Pro'yu 11 Ağustos'ta düzenleyeceği etkinlikte kullanıcıların beğenisine sunacak. Bu doğrultuda akıllı telefonun tüm özelliklerini, tasarımını ve fiyatını resmi bir şekilde öğrenebileceğiz. Bunun dışında ülkemizde Redmi markası altında çok sayıda model satılıyor. Bunu dikkate alarak Redmi K100 Pro'nun tanıtımından bir süre sonra ülkemize gelebileceğini söyleyebiliriz. Tabii yine de şirketin resmi açıklamasını beklemek daha doğru olacaktır.

Redmi K100 Pro Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Henüz Redmi K100 Pro'nun fiyatına ilişkin bir açıklama gelmedi. Fakat sızıntılara göre yaklaşık 2 bin 999 yuan başlangıç fiyat etiketiyle satışa sunulması bekleniyor. Bu da güncel döviz kuruyla birlikte 21 bin 144 TL'ye karşılık geliyor. Telefon Türkiye'de satışa sunulursa vergili fiyatı 43 bin TL seviyesinde olabilir.

Editörün Yorumu

Redmi K100 Pro, güçlü teknik özelliklere sahip bir akıllı telefon olacak. Özellikle batarya kapasitesi ve şarj hızları oldukça dikkat çekici. Maalesef şu an kullandığım telefonun pil performansından şikayetçiyim. Bu nedenle 8.580 mAh kapasiteli bir bataryanın tüm sorunlarımı çözeceğini düşünüyorum.