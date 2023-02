God of War Ragnarök'tan Tarihi Satış Başarısı

PlayStation'ın önemli markalarından biri haline gelen God of War, özellikle yeni bir hikayenin ve oynanış tarzının benimsendiği 2018 yılında çıkan dördüncü oyunla birlikte büyük yükselişe geçmişti. Yakın zamanda PC'ye de gelen ve kayda değer satış rakamlarını yakalayan God of War'un önlenemez yükselişi devam ediyor.

Geliştirici firma Santa Monica, serinin son oyunu God of War Ragnarök'un 11 milyon satış adedine ulaştığını açıkladı. Öte yandan oyunun PlayStation 5 satışlarına oldukça büyük katkı yaptığı düşünülüyor.

We’re incredibly humbled that #GodofWarRagnarok has officially sold through 11 million copies!



None of this would be possible without the support of our fans, so thank you for coming on this journey with us! pic.twitter.com/7KlAT9eddG