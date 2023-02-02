God of War Ragnarök'tan Tarihi Satış Başarısı

PlayStation'ın önemli markalarından biri haline gelen God of War, özellikle yeni bir hikayenin ve oynanış tarzının benimsendiği 2018 yılında çıkan dördüncü oyunla birlikte büyük yükselişe geçmişti. Yakın zamanda PC'ye de gelen ve kayda değer satış rakamlarını yakalayan God of War'un önlenemez yükselişi devam ediyor.

Geliştirici firma Santa Monica, serinin son oyunu God of War Ragnarök'un 11 milyon satış adedine ulaştığını açıkladı. Öte yandan oyunun PlayStation 5 satışlarına oldukça büyük katkı yaptığı düşünülüyor.

Liderin Tahtı Sallantıda

We’re incredibly humbled that #GodofWarRagnarok has officially sold through 11 million copies!



None of this would be possible without the support of our fans, so thank you for coming on this journey with us! pic.twitter.com/7KlAT9eddG — Santa Monica Studio – God of War Ragnarök (@SonySantaMonica) February 1, 2023

Şimdiye kadar en çok satan God of War serisi oyunlarından olan 2018 yapımı oyun, satışa sunulduğu tarihten beri 23 milyon kopya satarak ulaşılması güç bir yere çıtayı koymuştu. Ancak serinin devam oyunu bu değerlere ulaşmaya çok yakın.

İlk 5 gün içerisinde 5.1 milyon kopya satmayı başaran God of War Ragnarök, pazara bu alanda kırılması zor bir rekora imza atarak giriş yaptı. İlerleyen haftalarda ise toplamda ekstra 5.9 milyon satışa ulaşan oyun, 11 milyon barajına dayandı.

Öte yandan bazı iddialara göre hala oyun sektörde dillerdeyken yakın zamanda Santa Monica'dan DLC görebiliriz. Yakın zamanda PlayStation ekibinin başlattığı "#LiveFromPS5" kampanyası kapsamında Londra'da sergilenen Leviathan baltası, buna işaret ediyor olabilir.