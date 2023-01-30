Londra'ya Kratos'un Baltası Düştü: God of War DLC'si Geliyor

God of War Ragnarök, çoğu kişiye göre çıkışının üzerinden kısa bir süre geçmesine rağmen gelmiş geçmiş en iyi oyunlar listesine çoktan girdi. Ödül tarafında şimdilik dişli rakibi Elden Ring'in gerisinde kalsa da milyonlarca oyuncuyu külliyata bağladığı kesin. Sony, yakalanan başarının ardından, DLC'ler ile birlikte devam etmek istiyor gibi görünüyor. Yeni ortaya çıkan reklam çalışması da bunu kanıtlar nitelikte.

Sony'nin bugün yaptığı paylaşımda Kratos'un oyun boyunca kullandığı baltası Leviathan heykelinin Londra'da görüldüğü yer aldı. İddialara göre bu çalışma, yakın zamanda çıkacak bir DLC'ye işaret ediyor.

İşte Londra'daki Efsanevi Leviathan Baltası

Breaking News - A GIANT Leviathan Axe spotted in London.



Reports claim Kratos is furiously mashing Triangle in Midgard right now. #LiveFromPS5 pic.twitter.com/lWFYABPzl6 — PlayStation UK (@PlayStationUK) January 30, 2023

PlayStation UK ekibi tarafından düzenlenen etkinlikte, baltanın hemen yanında üzerinde "PS5'ten canlı yayın" yazan bir haber aracı olması dikkat çekti. Sony'nin reklam çalışması kapsamında meteora benzer bir şekilde gökten yere düşmüş gibi gösterilen Leviathan'ın üzerindeki detaylar görenleri şaşkına çevirdi. Baltanın bugün akşam saatlerine kadar hayranların ziyaretine açık olduğu belirtildi.

Şimdilik bu reklam çalışmasının amacı kesin değil. Ancak birçok kişiye göre yakın zamanda tanıtılacak olan DLC'ye ilgi çekmek amacıyla yapılmış bir gösterim. Öte yandan bunun yalnızca PlayStation markasına dikkat çekmek amacıyla yapıldığına dair iddialar da bulunuyor.