Londra'ya Kratos'un Baltası Düştü: God of War DLC'si Geliyor

God of War Ragnarök, çoğu kişiye göre çıkışının üzerinden kısa bir süre geçmesine rağmen gelmiş geçmiş en iyi oyunlar listesine çoktan girdi. Ödül tarafında şimdilik dişli rakibi Elden Ring'in gerisinde kalsa da milyonlarca oyuncuyu külliyata bağladığı kesin. Sony, yakalanan başarının ardından, DLC'ler ile birlikte devam etmek istiyor gibi görünüyor. Yeni ortaya çıkan reklam çalışması da bunu kanıtlar nitelikte.

Sony'nin bugün yaptığı paylaşımda Kratos'un oyun boyunca kullandığı baltası Leviathan heykelinin Londra'da görüldüğü yer aldı. İddialara göre bu çalışma, yakın zamanda çıkacak bir DLC'ye işaret ediyor.

Breaking News - A GIANT Leviathan Axe spotted in London.



Reports claim Kratos is furiously mashing Triangle in Midgard right now. #LiveFromPS5 pic.twitter.com/lWFYABPzl6