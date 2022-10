God of War Ragnarök Çıkış Fragmanı Yayınlandı

PlayStation, God of War Ragnarök'un Kratos, Atreus, Freya, Týr ve daha fazlası dâhil olmak üzere geri dönen karakterlerden bazılarını gösteren çıkış fragmanını yayınladı.

PlayStation, yaklaşmakta olan God of War Ragnarök için resmî bir çıkış fragmanı yayınladı. Sony'nin özel aksiyon-macera oyununun önümüzdeki ayın başlarında piyasaya sürülmesi planlanıyor ve yeni fragman, yeni oyunda yer alan bazı geri dönen karakterleri ve olayları gösteriyor.

God of War, Sony'nin PlayStation nesillerinin neredeyse hepsinde yer alan, önde gelen özel oyunlarından biridir. Seri 2005'in başlarında, aynı zamanda God of War'ın PS4'teki en son oyununun da adı olan God of War ile başlamıştı.

God of War Ragnarök Çıkış Fragmanı

Lansman fragmanı, Kratos'a ek olarak, God of War Ragnarok'un oğlu Atreus'u maceralara bir genç olarak dâhil edeceğini doğruluyor. Oyuncular babasına görevlerde, bulmacalarda ve savaşta yardım etmek için Atreus'u kullanabilecek ve güvenilir yayını kontrol edebilecek.

Yemyeşil ormanlar da oyunda yer almasına rağmen, yeni oyunun tonları büyük ölçüde kışlık bir İskandinav manzarasını yansıtıyor. Fragmanın anlatımının dediği gibi bu, savaşın yakın olduğu ve kan dökülmesinin kaçınılmaz olduğu anlamına geliyor.

God of War Ragnarok'un 9 Kasım 2022'de PS4 ve PS5 için çıkışını gerçekleştirmesi planlanıyor.