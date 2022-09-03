God of War Ragnarök'tan Yeni Oynanış Videosu Geldi

Son 5 yılın en iyi oyunları listelerinde rahatlıkla ilk üç sıraya girebilecek olan God of War, çıktığı günden beri oyun dünyasında adından söz ettirmeyi başarıyor. Hikayenin devam ettirileceği oyun olan God of War Ragnarök'tan yeni oynanış videoları geçtiğimiz saatlerde paylaşıldı.

9 Kasım'da Playstation için çıkması beklenen God of War Ragnarök'ün yeni oynanış görüntüleri Game Informer tarafından yayınlandı.

İşte God of War Ragnarök Yeni Oynanış Videosu!

Videoda Kratos'un sahip olacağı yeteneklere ve genel olarak oyunun aksiyon anlayışına yer verildi. İlk oyunda olduğu gibi yine hız ögelerinin yanında komboların da fazlasıyla önemli olacağı God of War Ragnarök'ta harita dizaynını çeşitli oyun stillerine uygun olarak tasarlandı.

Bugün ortaya çıkan bir diğer bilgiye göre ise oyunun sanat kitabından bazı tasarımlar sızdırıldı. Sızıntıda baş düşmanlardan biri olması beklenen Odin'in konsept tasarımlarına yer verildi. Bir diğer görselde ise Thor ile Kratos'un savaşı resmedildi. Görüntülerin geri kalaında ise tüm Aesir tanrıları, cüceler, Helwalkerlar ve elflerin bulunduğu çeşitli alemlerden yaratıkların açıklamalı tasarımları yer aldı. Odin ve Thor gibi düşmanların oyunda yer alacağı daha önceden öğrenilse de fragmanlarda hiç gözükmemeleri sebebiyle tasarımları bir gizem olarak kalmıştı. Ayrıca Thor ile Kratos'un yaptığı savaşta baş kahramanımızın herhangi bir silah kullanmıyor olmasının yeni bir oynanış mekaniğine işaret ettiği iddia edildi.