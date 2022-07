God of War Ragnarök Çıkış Tarihi Açıklandı

Her ne kadar ilk duyurusundan sonra bir kere ertelenmiş olsa da içerisinde bulunduğumuz 2022 yılının ilk yarısını geride bırakmamıza rağmen resmî bir çıkış tarihi olmaması nedeniyle God of War Ragnarök'ün 2023 yılına erteleneceği iddiaları oldukça kuvvetliydi. Neyse ki iddialar gerçeğe dönüşmedi ve Sony, God of War Ragnarök'ün çıkış tarihini açıkladı.

Santa Monica ekibinin geliştiriciliğini üstlendiği PlayStation özel oyunu God of War Ragnarök'ün, PlayStation 4 ve PlayStation 5 için 9 Kasım'da çıkışını gerçekleştireceği açıklandı.

God of War Ragnarök Yeni Tanıtım Fragmanı

Habere, Kratos ve Atreus'un çok büyük bir kurt da dâhil olmak üzere birden fazla tehdide karşı savaştığını gösteren kısa bir CG fragmanı da eşlik ediyor. Sony ayrıca ön siparişlerin 15 Temmuz'da açılacağını duyurdu ve biri Thor'un Mjolnir'inin tam bir kopyası da dâhil olmak üzere oyunun 4 farklı sürümünü tanıttı.

God of War Ragnarök yeni fragmanıyla da hikâyenin gidişatına dair bizlere bazı bilgiler sunuyor. Yeni oyunda Thor'u göreceğiz ve görünüşe göre aksiyon sistemlerinde de bazı heyecan verici değişiklikler bulunacak.

Oyunun fiyatına dair net bir bilgi yok ancak PlayStation 4'te satın alıp, ileride PlayStation 5'e yükseltmek isterseniz 10 dolar ödeme yapmanız gerekecek.