God of War Sistem Gereksinimleri Belli Oldu (Video)

God of War sistem gereksinimleri belli oldu. Peki, başarılı oyunun PC sürümünü sorunsuz bir şekilde oynayabilmek için hangi donanıma sahip olmak gerekiyor? Konuya ilişkin merak edilen tüm detaylar haberimizde.

God of War Sistem Gereksinimleri Neler?

Dünya genelinde çok sayıda oyuncu tarafından merak içerisinde beklenen God of War isimli oyunun minimum, önerilen, yüksek, performans ve ultra sistem gereksinimleri açıklandı. Peki, merak içerisinde beklenen yapımı oynamak için hangi bileşenlere sahip olmak gerekiyor?

God of War Minimum Sistem Gereksinimleri (720, 30 FPS)

Grafik Ayarları: Düşük

Ekran Kartı: Nvidia GTX 960 (4GB) ya da AMD R9 290X (4GB)

İşlemci: Intel Core i5 2500k 3.3Ghz veya AMD Ryzen 3 1200 3.1Ghz

RAM: 8 GB

Depolama Alanı: 70 GB HDD

God of War Önerilen Sistem Gereksinimleri (1080p, 30 FPS)

Grafik Ayarları: Orijinal

Ekran Kartı: Nvidia GTX 1060 (6GB) veya AMD RX 570 (4GB)

İşlemci: Intel Core i5 6600k 3.5Ghz ya da AMD Ryzen 5 2400G 3.6Ghz

RAM: 8 GB

Depolama Alanı: 70 GB SSD

God of War Yüksek Sistem Gereksinimleri (1080p, 60 FPS)

Grafik Ayarları: Orijinal

Ekran Kartı: Nvidia GTX 1070 (8GB) ya da AMD RX 5600XT (6GB)

İşlemci: Intel Core i7 4770k 3.5Ghz veya AMD Ryzen 7 2700 3.2Ghz

RAM: 8 GB

Depolama Alanı: 70 GB SSD

God of War Performans Sistem Gereksinimleri (1440p, 60 FPS)

Grafik Ayarları: Yüksek

Ekran Kartı: Nvidia GTX 2070 (8GB) veya AMD RX 5700XT (8GB)

İşlemci: Intel Core i7 7700K 4.2Ghz ya da AMD Ryzen 7 3700X 3.6Ghz

RAM: 16 GB

Depolama Alanı: 70 GB SSD

God of War Minimum Sistem Gereksinimleri (4K, 60 FPS)

Grafik Ayarları: Ultra

Ekran Kartı: Nvidia GTX 3080 (10GB) ya da AMD RX 6800XT (16GB)

İşlemci: Intel Core i9 9900K 3.6Ghz veya AMD Ryzen 9 3950X 3.5Ghz

RAM: 16 GB

Depolama Alanı: 70 GB SSD

God of War PC Sürümü Ne Zaman Çıkacak?

Santa Monica Studio tarafından geliştirilmekte olan PC sürümü 14 Ocak 2022 tarihinde çıkışını gerçekleştirecek. Türkçe alt yazı ve arayüz desteğine sahip olan oyunun ön sipariş fiyatı 329 TL olarak belirlendi.